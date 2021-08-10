Водитель львовской маршрутки сбил курьера Glovo на велодорожке: фото
Источник:ZAXID.NET
Во Львове 9 августа водитель маршрутки №184а сбил на велодорожке курьера Glovo. Пострадавшего госпитализировали.
Авария произошла недалеко от главного железнодорожного вокзала. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.
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Водитель маршрутки сбил курьера на велодорожке
Примерно в 18: 00 у главного железнодорожного вокзала водитель рейсового автобуса №184а сбил курьера Glovo. Очевидцы аварии отметили, что велосипедист двигался по велодорожке. Автобус снес две секции ограждения тротуара.
В патрульной полиции Львовщины рассказали, что за рулем был 39-летний водитель. Курьер, 24-летний львовянин, попал в больницу скорой помощи. Медики диагностировали у него ушиб колена.Интересно! Пригородный автобус №184а курсирует с улицы Щурата до Рудного. Его обслуживает перевозчик "Успех БМ". С этими автобусами уже случались казусы. Например, в конце мая подрались водители маршрута № 184а.
Все курьеры компании Glovo – застрахованы
В Glovo рассказали, что в компании изучили детали инцидента. Жизнь и здоровье всех подключенных к платформе курьеров – застрахованы.
Сейчас мы идентифицировали личность курьера, ему был диагностирован ушиб ноги, пострадавший получит помощь в соответствии с условиями страхового полиса,
– отметили в Glovo.
Также в компании добавили, что через внутренние каналы коммуникации курьерам постоянно напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения и высокого уровня внимания на дороге.
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