Водителя, который сбил на смерть отца журналиста 24 канала, уже ловили нетрезвым за рулем

Во Львове на пешеходном переходе автомобиль Toyota Avensis на большой скорости сбил 71-летнего мужчину. Пострадавший погиб на месте, это был отец журналиста 24 канала – Владимир Шляхтин. Водитель был нетрезв, и, как оказалось, в таком состоянии он садился за руль не впервые.

Как сообщили в фундации DEJURE, львовянина Юрия Щербинина, который и совершил смертельное ДТП, уже привлекали к ответственности именно за вождение в нетрезвом состоянии.

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Водитель отделался штрафом за нетрезвое вождение

Поймали Щербинина на вождении "под градусом" и превышении скорости еще в 2016 году. Тогда он отделался лишь штрафом – суммой 3 400 гривен.

Решение приняли в Зализнычном райсуде Львова, а именно судья Наталья Палюх. Служительница Фемиды решила, что с Щербинина достаточно штрафа, хотя могло говориться и о лишении прав на 2 года.

Этот случай – очередное напоминание: снисходительные решения украинских судей в отношении пьяных водителей уносят человеческие жизни,

– отметили в фундации DEJURE.

Уровень алкоголя в крови Щербинина превышал норму в 7,5 раза

По информации Zaxid.net, на момент ДТП 4 ноября 38-летний Щербинин был пьян: в его крови обнаружили 1,51 промилле, что в 7,5 раза превышает допустимую норму.

5 ноября львовянину избрали меру пресечения: водителя отправили под стражу на 60 суток без права внесения залога.

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Все о ДТП, в котором погиб отец журналиста:

Смертельная авария произошла около 14:50 недалеко от Яновского кладбища.

Владимир Шляхтин переходил дорогу по пешеходному переходу. Перед ним остановился Daewoo.

Toyota, за рулем которой был Щербинин, просто снесла пешехода и отбросила на несколько метров.

Спасти пострадавшего пытались медики скорой, однако их усилия были напрасными.

По словам родственников погибшего, водитель вел себя агрессивно.

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