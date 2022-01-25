Военные учатся применять британские противотанковые комплексы NLAW на Львовщине: интересные фото

Украинских военнослужащих начали обучать применять новейшие противотанковые ракетные комплексы NLAW. Их недавно передало ВСУ правительство Великобритании.

Учения начались 25 января. Первое занятие посетил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук.

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Военные учатся пользоваться NLAW

В 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 25 января началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Их правительство Великобритании недавно предоставило ВСУ в качестве помощи.

Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL, которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения,

– рассказал Ткачук.



На Львовщине военных учат пользоваться NLAW / Фото Павла Ткачука

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Украинские военные смогут обучать сослуживцев самостоятельно

По словам начальника Академии, вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВСУ не только будут уметь эффективно применять эти ПТРК, но и сами смогут обучать других украинских воинов.

"Благодарен высшему военному руководству нашей страны за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии ORBITAL – за помощь и поддержку Украинского войска, так и Украины в целом", – добавил Ткачук.

Военный убежден, что совместными усилиями украинцам удастся защитить свою Родину от любых посягательств агрессора.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.



Учения проводят британские инструкторы / Фото Павла Ткачука

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Коротко о военной помощи Украине

Великобритания 18 января начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес отметил, что такое решение приняли на фоне "угрожающего поведения России".

В тот же день глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что их государство также предоставит Украине военное оборудование.

Зато глава МИД Германии Анна лена Бобок 17 января отметила, что их правительство не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что в Украину должен прибыть третий борт с летальным вооружением от США. Оружие поступит в пределах военной помощи размером 200 миллионов долларов.



Позже украинцы сами будут учить соратников пользоваться NLAW / Фото Павла Ткачука



Помощь Украине на фоне угрозы нападения Кремля / инфографика 24 канала

Текст сообщения Павла Ткачука:

Сегодня в 184 Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые на днях в качестве помощи Вооруженным Силам Украины были предоставлены Правительством Великобритании.

Лично посетил первое занятие, пообщался с инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", которые готовят наших воинов, ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения. Уже вскоре первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины будут способны не только эффективно применять эти ПТРК, но и смогут сами обучать других украинских воинов.

Благодарен высшему военному руководству нашей страны за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительству Великобритании и инструкторам миссии "ORBITAL" – за помощь и поддержку Украинского войска, так и Украины в целом. Убежден, совместными усилиями мы защитим нашу Родину от любых посягательств агрессора!