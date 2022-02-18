Це наш обов'язок, – Садовий каже, що на Заході України готові прийняти мільйони біженців

У разі повномасштабного наступу російських окупаційних військ на Україну безліч мирних мешканців можуть вирушити на захід. "Столицею" цього переселення може стати Львів.

За словами мера Андрія Садового, станом на 18 лютого у Львові є багато людей, однак якогось масового переселення немає. Ситуація у місті є цілком звичайною – туристи приїжджають та від'їжджають.

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Очільник Львова каже, що спілкувався з власниками хостелів та готелів, але не бачить якихось аномальних явищ.

Великий ресурс для поселення

Відповідаючи на питання журналіста BBC про ймовірність прийняття біженців Львовом, Садовий зазначив, що постійно координується з міськими головами Львівщини та взагалі західної України.

У Львові створили комісію, яка працює над питанням можливого прибуття до міста переселенців.



До прикладу, ми маємо у Львові орієнтовно 130 тисяч студентів. Багато з них живуть у гуртожитках, хтось винаймає помешкання. Ресурс для поселення у Львові є великим. Якщо казати про західну Україну, то ми можемо прийняти мільйони людей. Розуміємо, що це наш обов'язок, і ми над цим сьогодні працюємо,

– підкреслив Садовий.

Крім того, мер зазначив, що незабаром проведе зустріч зі своїми колегами з заходу України. На ньому Садовий заслухає, який максимум та мінімум людей будуть готові прийняти у тому чи іншому населеному пункті.

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