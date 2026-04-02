Це велика біда, – Садовий відреагував на вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові
- У Львові вбили військовослужбовця ТЦК, підозрюваного вже затримали.
- Мер Садовий назвав це великою трагедією і подякував поліції за оперативність.
Вдень 2 квітня у Львові невідомий вбив військовослужбовця ТЦК. Андрій Садовий зауважив, що цей випадок - трагедія для мирного міста.
Про це міський голова написав у своєму телеграм-каналі.
Як прокоментував трагедію у Львові Андрій Садовий?
Міський голова Львова заявив, що правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.
Він наголосив, що коли у мирному місті забирають життя людини – це велика трагедія. Садовий додав, що жодних виправдань цьому вчинку немає, а винний має отримати справедливе та суворе покарання.
Очільник міста подякував правоохоронцям за оперативну та професійну роботу.
Співчуття рідним і близьким загиблого,
– написав Садовий.
Що відомо про вбивство військового ТЦК у Львові?
Вдень 2 квітня невідомий напав з ножем на військовослужбовця ТЦК на вулиці Виговського у Львові.
Нападник завдав удару ножем у шию 52-річному військовому. Від отриманих травм чоловік помер в лікарні.
За кілька годин правоохоронці встановили місце перебування нападника та затримали його. Ним виявився львів'янин 1991 року народження – інспектор Львівської митниці.
ЗМІ припускають, що вбивцею виявився митник Андрій Труш.