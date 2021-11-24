Суд відмовився скасувати арешт "антиваксу" Стахіву

Антивакцинатор Остап Стахів програв у суді апеляцію на рішення про призначення йому жорсткого запобіжного заходу. Він і надалі залишатиметься під вартою.

Таке рішення 24 листопада ухвалив суддя Ігор Галапац. Оскарження арешту Стахіва Апеляційний суд Львова розглядав з 17:00.

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Позиція сторони захисту

Спочатку захист Стахіва просив суд змінили йому запобіжний захід – на домашній арешт. Проте згодом і взагалі запропонував відпустити його. Адвокат Михайло Магарський стверджував, що умови утримання його підзахисного є поганими й навіть називаав їх "катуванням".

18 листопада підозрюваного помістили під варту на 60 діб . Втім, з можливістю внесення майже мільйона гривень застави.

Прокурор Георгій Зенін закликав не задовільняти клопотання адвоката Стахіва. Він звернув увагу на те, що того підозрюють у злочинах, які стосуються повалення та зміни конституційного ладу в Україні.

Зенін також нагадав, що під час першого засідання у справі Стахів переховувався у лікарні на Закарпатті. Тому, мовляв, у разі зміни запобіжного заходу є загроза його подальшого переховування від слідства.

Що заявляв сам Стахів

Під час судового засідання Стахів стверджував, що СБУ все ще не допитала його у кримінальній справі. Крім цього, він заявив, що спецслужбовці "виводили його у в лісі біля Сколе й намагалися залякати". Чоловік скаржився, що змушений перебувати у маленькій камері СІЗО з протягом, й на те, що його нібито погано годують. Через це він, мовляв, вже звертався до правоохоронців.

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