У Львові теж складно, – Садовий розповів про ситуацію з електроенергією
- У Львові ситуація з електропостачанням стабільніша, ніж у Києві, ключова інфраструктура працює на резервному живленні.
- 8 лютого протиповітряна оборона успішно знищила ворожі дрони, жертв та постраждалих немає.
У Львові зберігається стабільніша ситуація з електропостачанням, ніж у столиці. Ключова інфраструктура міста працює на резервному живленні, тож вода, зв’язок і більшість сервісів залишаються доступними.
Мешканців закликають не панікувати та звертатися по допомогу у разі потреби. Про це повідомляє міський голова Львова Андрій Садовий.
Що відомо про ситуацію з енергетикою у Львові?
За словами Садового, попри складнощі, нині у Львові світла більше, ніж у Києві. Критична інфраструктура працює, а місто продовжує функціонувати у штатному режимі.
Сьогодні в Україні – одна з найскладніших ситуацій з електроенергією за останні чотири роки. Велика вдячність усім енергетикам, які без вихідних працюють над відновленням. Кожного разу, коли світла стає трохи більше, ми знаємо, що це завдяки вам. У Львові теж складно. Але маємо бути чесні: світла у нас зараз більше, ніж у Києві,
– сказав міський голова.
Більшість важливих систем міста переведені на резервне живлення. Світлофори можуть працювати автономно від 6 годин до понад доби, частина міських котелень уже підключена до генераторів, як і насосні станції, тому водопостачання у Львові зберігається.
Також у місті стабільно працює мобільний зв’язок, а комунальні та аварійні служби залишаються на чергуванні.
У міській раді закликають мешканців у разі потреби звертатися на гарячу лінію допомоги.
Що відомо про вибухи у Львові?
- У Львові та Ходорові протиповітряна оборона 8 лютого успішно знищила ворожі дрони, які намагалися атакувати критичну інфраструктуру. жертв та постраждалих немає.
- Попередня масована атака 7 лютого призвела до пошкоджень енергетичної інфраструктури, дефіциту електроенергії та аварійних відключень світла, а також обмеження електропостачання.