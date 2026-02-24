З лікарні виписали 17-річного хлопця, який намагався врятувати поліцейську під час теракту
- 24 лютого 17-річного Іллю, який постраждав під час теракту у Львові, виписали з лікарні.
- Ілля отримав поранення, коли намагався врятувати поліцейську.
Майже усі 25 постраждалих внаслідок теракту у Львові були поліцейськими або нацгвардійцями, за винятком одного неповнолітнього. Ним виявився 17-річний Ілля.
24 лютого хлопця виписали з Дитячої лікарні Святого Миколая. Про це повідомили у самому медзакладі.
Дивіться також "Вона була потайлива", – шкільний вчитель підозрюваної в теракті у Львові розповів про ученицю
Як 17-річний Ілля опинився в епіцентрі теракту?
22 лютого Ілля повертався додому на таксі з центру міста. Коли пролунав перший вибух, вони з водієм під'їхали ближче, щоб подивитися, що сталося. На дорозі вони побачили поранену поліцейську і кинулися допомагати: водій намагався зупинити кровотечу, а Ілля перевіряв її пульс і стежив за станом. Пізніше з'ясувалося, що це була 23-річна Вікторія Шпилька, яка загинула через теракт.
Ілля розповів, що коли поліцейський попросив його відійти, за кілька секунд стався другий вибух. Уламки влучили йому в голову, праву лопатку та ногу. Він упав, але підвівся і побіг. Спершу він навіть не усвідомлював, що поранений, і лише на сусідній вулиці помітив кров на голові.
Першу допомогу йому надали поліцейські, а потім приїхала сестра і відвезла Іллю до Дитячої Лікарні Святого Миколая. У приймальному відділенні лікарі обстежили його і виявили кілька уламків. На щастя, вони були неглибокі і не зачепили життєво важливі органи.
Уламки видалили, на потилиці наклали один шов, інші рани обробили.
Іллю залишили під наглядом у нейрохірургічному відділенні. Відновлення пройшло без ускладнень, і вже 24 лютого він поїхав додому.
До слова, станом на 24 лютого у лікарнях Львова залишаются 10 постраждалих внаслідок теракту. Раніше повідомлялося, що серед поранених троє – у важкому стані.
Що відомо про теракт у Львові 22 лютого?
- Після опівночі до поліції надійшло повідомлення про нібито незаконне проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Коли прибув екіпаж правоохоронців, пролунав перший вибух. Псля вибуху на місце події прибули ще два патрулі поліції, а також піший патруль Нацгвардії. У цей момент майже одночасно відбулися другий і третій вибухи.
- За 10 годин після теракту була затримана 33-річна Ірина Саветіна, мешканка Костополя Рівненської області. Саме вона заклала вибухівку у сміттєві баки в центрі міста.
- У справі про теракт у Львові є ще одна фігурантка – 18-річна жителька Харківської області, яка зателефонувала на лінію 102 з фальшивим повідомленням про крадіжку.