З лікарні виписали 17-річного хлопця, який намагався врятувати поліцейську під час теракту

Майже усі 25 постраждалих внаслідок теракту у Львові були поліцейськими або нацгвардійцями, за винятком одного неповнолітнього. Ним виявився 17-річний Ілля.

24 лютого хлопця виписали з Дитячої лікарні Святого Миколая. Про це повідомили у самому медзакладі.

Як 17-річний Ілля опинився в епіцентрі теракту?

22 лютого Ілля повертався додому на таксі з центру міста. Коли пролунав перший вибух, вони з водієм під'їхали ближче, щоб подивитися, що сталося. На дорозі вони побачили поранену поліцейську і кинулися допомагати: водій намагався зупинити кровотечу, а Ілля перевіряв її пульс і стежив за станом. Пізніше з'ясувалося, що це була 23-річна Вікторія Шпилька, яка загинула через теракт.

Ілля розповів, що коли поліцейський попросив його відійти, за кілька секунд стався другий вибух. Уламки влучили йому в голову, праву лопатку та ногу. Він упав, але підвівся і побіг. Спершу він навіть не усвідомлював, що поранений, і лише на сусідній вулиці помітив кров на голові.

Першу допомогу йому надали поліцейські, а потім приїхала сестра і відвезла Іллю до Дитячої Лікарні Святого Миколая. У приймальному відділенні лікарі обстежили його і виявили кілька уламків. На щастя, вони були неглибокі і не зачепили життєво важливі органи.

Уламки видалили, на потилиці наклали один шов, інші рани обробили.

Іллю залишили під наглядом у нейрохірургічному відділенні. Відновлення пройшло без ускладнень, і вже 24 лютого він поїхав додому.

До слова, станом на 24 лютого у лікарнях Львова залишаются 10 постраждалих внаслідок теракту. Раніше повідомлялося, що серед поранених троє – у важкому стані.

Що відомо про теракт у Львові 22 лютого?