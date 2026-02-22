Могла зробити вибухівку самостійно: що відомо про ймовірну виконавицю теракту у Львові
- Підозрювана у теракті у Львові є громадянкою України, вона, імовірно, співпрацювала з ФСБ.
- Затримання підозрюваної відбулося в Самборі під час спроби виїхати за межі області.
Центр Львова вночі 22 лютого постраждав від спланованого теракту, через що загинула працівниця поліції, відомо також про 25 поранених. Затримана підозрювана у виконанні теракту приїхала до міста з іншої області й, імовірно, самостійно виготовила вибухівку.
Про таке поінформував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Що відомо про ймовірну підривницю?
За попередніми даними, імовірна виконавиця теракту є громадянкою України та приїхала до Львова з іншої області. Зінкевич також повідомив, що основна версія правоохоронців – вплив російськиї спецслужб.
Інші учасники теракту встановлюються,
– додав він.
До того ж, як розповів журналіст Віталій Глагола, підозрювану у скоєнні теракту у Львові затримали в Самборі під час спроби виїхати за межі області.
Попередньо встановлено, що вибуховий пристрій вона виготовила самостійно, діючи за детальними дистанційними інструкціями кураторів російської ФСБ, які, ймовірно, її завербували. Водночас правоохоронці проводять слідчі дії ще в одному регіоні поза межами Львівської області.
Які наслідки підриву?
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова, неподалік торговельного центру "Магнус", пролунали кілька потужних вибухів. Міський голова Андрій Садовий одразу повідомив про теракт.
Унаслідок цьогго загинула 23-річна співробітниця патрульної поліції Вікторія Шпилька, а кількість постраждалих зросла до 25 людей. Деякі з них отримали тяжкі поранення, серед травмованих є як правоохоронці, так і цивільні жителі, включно з неповнолітнім.
Вибухи сталися після того, як патрульні прибули на виклик щодо можливого проникнення в магазин. Правоохоронці припускають використання саморобних вибухових пристроїв. На місці працюють слідчі, вибухотехніки, медики та комунальні служби. Через вибухову хвилю пошкоджено кілька будинків, автомобілі та вікна в прилеглих будівлях. Спочатку місцеві мешканці подумали, що це ракетний удар, оскільки повітряної тривоги не оголошували.