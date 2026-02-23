Львів прощається з 23-річною поліцейською Вікторією Шпилькою, яка загинула під час теракту

Вдень 23 лютого у Львові розпочалося прощання з поліцейською Вікторією Шпилькою. Колеги пригадують дівчину як хорошу людину, для якої служба була покликанням.

Віддати шану Вікторії прийшли її колеги та близькі, передає Суспільне.

Дивіться також У Львові через теракт досі перекрита одна вулиця: в чому причина

Як відбувається прощання з Вікторією Шпилькою?

Старший лейтенант Мар'ян Ревакович розповів, що Вікторія була життєрадісною людиною, яка щиро любила життя, своїх рідних і друзів, цінувала час, проведений із ними, поважала колектив і відповідально ставилася до служби. За його словами, для неї робота в поліції була справжнім покликанням. Говорити про втрату, зізнається він, дуже важко.

Люди зібралися, аби проводити в останню путь поліцейську Вікторію: дивіться відео

Подруга загиблої, старша лейтенантка Марія Фещак, згадує Вікторію як дуже близьку людину – щиру, добру та завжди готову підтримати. Вони мали спільну традицію перед зміною пити каву, обговорювати робочі моменти й бажати одна одній спокійного чергування. Того дня зустрітися вони не встигли.

Колеги пригадали, якою була Вікторія Шпилька: дивіться відео

Марія також розповіла, що 6 вересня Вікторія вийшла заміж за свого чоловіка, який теж служить у патрульній поліції. Вона була на її весіллі й пам'ятає, що у Вікторії було багато планів на майбутнє.

Прощання з Вікторією Шпилькою у Львові / Фото 24 Каналу

Прощання з Вікторією продовжиться о 18:00 у родинному домі в селі Княжий Міст на Львівщині. Після цього тіло перевезуть на Волинь. 24 лютого ввечері відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Верба, а 25 лютого о 12:00 – чин похорону. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі.

Довідка: Вікторія Шпилька родом із Волині. Вона здобула освіту у Львівському державному університеті внутрішніх справ і після цього приєдналася до патрульної поліції. Спочатку служила на Херсонщині, а з 2023 року – на Львівщині.

Що відомо про теракт у Львові 22 лютого?