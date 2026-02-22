"Щоб закрити рота усім ботам": Садовий назвав два факти про теракт у Львові
- У центрі Львова вибухнули підривні пристрої, загинула молода поліцейська; понад два десятки людей постраждали, зокрема один підліток.
- Мер Львова Садовий заявив, що це ворожа спецоперація, а не бізнес-розбірки, і закликав СБУ перевірити окремих коментаторів у мережі.
22 лютого в центрі Львова вибухнули підривні пристрої, закладені в сміттєві баки. Загинула молода поліцейська, понад два десятки людей постраждали. Подію кваліфікували як теракт. Попри це, у мережі деякі акаунти поширюють фейки.
Мер Львова Андрій Садовий озвучив два факти про теракт, щоб "закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку".
Дивіться також Одна з перших прибула на місце теракту, – Садовий про загиблу у Львові поліцейську
Що треба знати про теракт у центрі Львова?
Садовий наголосив, що усі постраждалі – це службовці, які прибули на виклик. Виняток – підліток, який мешкає неподалік від місця події.
Також міський голова наголосив: те, що сталося в місті, – це не бізнес-розбірки.
Це ворожа спецоперація, мета якої – вбити якомога більше правоохоронців,
– наголосив посадовець.
Він закликав СБУ звернути увагу на окремих коментаторів у мережі. "Якщо відкинути ботоферми, там є чимало цікавих акаунтів", – пояснив мер.
Теракт у центрі Львова 22 лютого: що відомо станом на зараз
- О 00:30 на номер 102 надійшло повідомлення про незаконне проникнення в магазин на вулиці Данилишина, 20. Коли перший патруль приїхав на місце, пролунав вибух. Після прибуття другого екіпажу стався ще один вибух.
- Як виявилося, вибух спричинили підривні пристрої, закладені в сміттєві баки.
- Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчина лише минулого року вийшла заміж.
- Постраждали 25 людей, серед них 12 госпіталізовані. Двоє поранених перебувають у важкому стані.
- Через 10 годин після теракту правоохоронці затримали ймовірну виконавицю злочину. Нею виявилася 33-річна мешканка Рівненської області.
- Під час перших допитів жінка зізналася, що росіяни пообіцяли їй 60 тисяч гривень за виконання теракту.