Одна з перших прибула на місце теракту, – Садовий про загиблу у Львові поліцейську

Страшний теракт стався у Львові у ніч проти 22 лютого. Десятки правоохоронців і нацгвардійців постраждали. На жаль, не минулося і без жертв.

Унаслідок теракту у центрі міста загинула поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчині було лише 23 роки. Восени минулого року вона вийшла заміж. Разом із чоловіком, який теж є патрульним, вони будували спільні плани на майбутнє.

Які є нові деталі про теракт у Львові?

За словами міського голови Андрія Садового, Вікторія одна з перших прибула на місце теракту.

Вона поїхала на виклик. Як робила це десятки разів до цього. Бо так працює патруль – отримав повідомлення, заскочив у службове авто, поїхав. Ніхто не знає, що чекає за тією адресою. Але виклик відпрацювати маєш. Бо там потрібна твоя допомога,

– прокоментував трагедію перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Нагадаємо, що 00:30 на номер "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина, 20. Коли екіпаж патрульної поліції приїхав за вказаною адресою пролунав вибух. По прибуттю другого екіпажу стався ще один вибух.

Причина вибухів – саморобні вибухові пристрої, заховані у сміттєвих баках. Попередньо, їх заклала мешканка Рівненської області на замовлення росіян. Жінку затримали у Самборі через 10 годин після теракту. Зловмисниця планувала втекти з України.

Наразі відомо про 25 постраждалих, троє перебувають у важкому стані в реанімації. Серед поранених – працівники Національної поліції та Національної гвардії, а також місцеві мешканці.

Що відомо про розслідування кривавого злочину у центрі Львова?