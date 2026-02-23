Це була пастка, – експрацівник СБУ роз’яснив, як могли підлаштувати теракт у Львові

В ніч на 22 лютого у центрі Львова відбувся теракт. Поліція отримала дзвінок з неправдивим повідомленням про проникнення до магазину. Саме тому теракт можна вважати пасткою для правоохоронців.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що також варто звернути увагу на деталі щодо двох вибухів. Очевидно, що ворог намагався дестабілізувати ситуацію в місті та здійснити вбивство.

Як могли підлаштувати теракт у Львові?

Колишній співробітник СБУ звернув увагу на важливу деталь теракту. Після звернення до поліції на місце прибув перший екіпаж правоохоронців, після чого пролунав перший вибух. Згодом на місце прибуло підкріплення і тоді відбувся повторний вибух.

Однак чи факт проникнення в магазин реально був? Я припускаю, що це була пастка і не було жодного пограбування. Схожі випадки вже були в Києві раніше,

– підкреслив він.

Ступак також зазначив, що після першого вибуху наступний екіпаж поліції прибув через 15 хвилин. Тому тут є три варіанти розвитку подій: або на вибухівці був закладений таймер на повторний підрив, або злочинець здійснив його дистанційно (коли побачив скупчення поліції), або росіяни слідкували за місцем події через взламані камери і активували вибухівку в режимі онлайн.

Зауважте! Поранений нацгвардієць Костянтин Шкірка детальніше розповів про момент після першого вибуху. За його словами, якби в цей час нацгвардійці не встигли забрати людей, то постраждалих могло би бути значно більше.

"Вибуховий пристрій не міг бути армійським, бо тоді була б шалена руйнація будівель поруч. А ми бачимо лише вибиті шибки. Тому можна стверджувати, що вибухівка була саморобною з того, що продається у будівельних гіпермаркетах. В міні ж були гайки, що пояснює велику кількість поранених", – сказав він.

Колишній співробітник СБУ пояснив, що метою росіян не було вбивство конкретних людей. Ворогу було важливо вбити якомога більше правоохоронців. За такою тактикою вже давно діють в Мексиці та на Близькому Сході. Зараз слідчим важливо знайти людей, які допомагали переміщувати виконавицю теракту та давали їй вказівки.

Ступак також наголосив, що зараз українцям потрібно бути дуже обачними. Якщо на вулиці ви помічаєте підозрілі предмети – краще одразу викликати поліцію. Навіть, якщо правоохоронці не знайдуть вибухівки, вони не будуть висувати звинувачення за хибний виклик.

Останні деталі теракту: коротко