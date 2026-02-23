Почерк дуже знайомий: як могли спланувати теракт у Львові та чому саме зараз

У ніч на 22 лютого у центрі Львова стався теракт, унаслідок якого загинула 23-річна поліцейська та чимало людей отримали поранення. Відомо про два вибухи, повторний із яких прогримів після того, як на місце події прибуло поліцейське підкріплення.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що слідство має всі підстави вважати, що замовниками теракту є спецслужби Росії. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували деталі злочину та розкрили, як усе могло бути сплановано.

Чим особливий почерк теракту у Львові?

У військового оглядача з Ізраїлю Давида Шарпа одразу ж виникла думка, що теракт у Львові – російська операція з організації саботажу в українському тилу. Її метою було посіяти страх серед населення, завдати удару по силах правопорядку й загалом по всіх, хто поспішить на поміч першим постраждалим.

Почерк справді дуже знайомий з погляду близькосхідних терористичних організацій,

– зауважив Шарп.

За його словами, свого часу такий підхід неодноразово був застосований проти Ізраїлю. Тож сили правопорядку, а також ті, хто приходить на допомогу, враховують таку можливість, діючи набагато обережніше та вживаючи тих чи інших заходів безпеки.

Він припускає, що українські поліцейські не звикли до таких обставин, тому, ймовірно, другий вибух мав відповідні наслідки.

Зауважимо, що вдень 23 лютого у Львові попрощалися з поліцейською Вікторією Шпилькою, яка однією з перших прибула на місце теракту. 23-річна поліцейська, як пригадують її колеги, була життєрадісною людиною, цінувала рідних і друзів. Також вона була дуже відповідальною під час служби, адже це було її покликанням.

Щодо виконавиці злочину, то, як зазначив Шарп, їй вдалося зробити потужний пристрій. Вочевидь, жінку проінструктували, як та де розмістити, щоб був ефект другого удару по тих, хто прийде на поміч.

На його думку, другий вибуховий пристрій міг бути запрограмований на підрив через якийсь час або міг бути активований за допомогою телефона. Це те, чого варто остерігатися. Адже російські спецслужби не гребують подібними методами.

Чому в теракті у Львові помітний російський почерк: дивіться відео

Як могли влаштувати пастку для поліції?

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив важливу деталь щодо скоєння цього теракту. Зокрема, перший екіпаж поліції прибув до місця, яке було зазначене у зверненні про можливе проникнення до магазину, після чого прогримів вибух. Коли ж приїхало підкріплення – стався повторний вибух.

Однак чи був реально факт проникнення в магазин? Я припускаю, що це була пастка й не було жодного пограбування. Схожі випадки вже були у Києві раніше,

– заявив Ступак.

Водночас він додав, що другий екіпаж поліції приїхав через 15 хвилин після того, як пролунав перший вибух. Вочевидь, росіяни прагнули вбити якнайбільше правоохоронців. Така тактика вже давно використовується у Мексиці та на Близькому Сході.

Як могли підлаштувати теракт у Львові: дивіться відео

Як могли зробити й активувати вибухівку у Львові?

Іван Ступак зазначив, що вибуховий пристрій не міг бути армійським – інакше були б серйозно зруйновані будівлі, які розташовані поряд із місцем вибуху. Тому можна зробити висновок, що вибухівка була зроблена самостійно з куплених у будівельних гіпермаркетах предметів. І така велика кількість поранених через те, що у вибуховому пристрої були гайки.

Іван Ступак розповів, що загалом є 3 варіанти, як можна було активувати вибухівку:

на вибухівці був закладений таймер, коли мав статися другий вибух;

повторний підрив був здійснений дистанційно в момент, коли на місці побільшало правоохоронців;

росіяни стежили через зламані камери й активували вибухівку в режимі онлайн.

Ексспівробітник СБУ також звернув увагу на велику кількість блістерів поблизу місця вибуху. З наявних фото та відео помітно, що вони загалом чисті. Тож він не виключає, що їх могли використати для маскування.

Він закликав українців бути дуже обачними й у випадку виявлення якихось підозрілих предметів одразу викликати поліцію. Якщо нічого небезпечного не буде знайдено, правоохоронці не висуватимуть звинувачення за хибний виклик.

Важливо! Володимир Зеленський попередив, що Росія планує нові теракти в глибокому тилу. Такі дані має українська розвідка. Російські спецслужби часто використовують соціальні мережі для вербування людей. Саме так було і з виконавицею теракту у Львові.

Чому теракт у Львові влаштували саме зараз?

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко зазначив, що Росія на системному рівні намагається організовувати диверсійні та терористичні акти. Річ у тім, що Кремль не отримує бажаного на фронті, натомість зараз відбуваються наступальні операції Сил оборони. Також українські військові б'ють по важливих для ворожої армії об'єктах у Росії. А дрони влаштовують неспокійні ночі у Москві.

Війна прийшла до Путіна. Це, по суті, такий ефект бумеранга відбувається,

– сказав Чаленко.

За його словами, організовуючи цей теракт, росіяни намагалися показати, що поліція нібито не може захистити, а також спробувати посіяти розбрат між суспільством і правоохоронцями. Адже не просто так були запущені тисячі ботів у соцмережах, які намагалися нав'язати наратив, що "поліцейських не шкода".

Чому Росія зараз вдалася до теракту у Львові: дивіться відео

Як запобігти новим терактам?

Ігор Чаленко зауважив, що для влаштування теракту у Львові обрали людину, яка має серйозні фінансові проблеми. Це нібито підштовхнуло підозрювану до скоєння цього злочину.

Таких слабких елементів можна знайти. Їх знаходять як усередині України, так і поза межами,

– зазначив політолог.

Він додав, що з огляду на це українці мають бути уважними, озиратися довкола. У випадку якихось підозрілих дій – звертатися до поліції. А правоохоронні органи мають серйозніше реагувати на ситуацію, тому що ризик диверсій і терористичних актів в Україні зараз значно зростатиме. І ми маємо бути до цього готовими.

Що відомо про виконавицю теракту у Львові?