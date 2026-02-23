У СБУ пояснили, чому постраждало так багато правоохоронців у теракті у Львові

У день теракту у Львові 22 лютого на місце події прибули 4 патрулі поліції. Спочатку на місці відбувся перший вибух, а згодом, після прибуття підкріплення правоохоронців, – другий та третій.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови СБУ Іван Рудницький.

Чому багато поліцейських постраждало під час теракту у Львові?

Іван Рудницький зазначив, що, як зафіксовано в матеріалах справи, зловмисниця, яку підозрюють у теракті, виготовила 3 саморобні вибухові пристрої та заклала їх поблизу продовольчого магазину у центрі Львова.

Далі вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про нібито "незаконне проникнення до цього закладу двох чоловіків".

Коли на локацію прибули правоохоронці, окупанти дистанційно активували перший СВП (саморобний вибуховий пристрій – 24 Канал). Після вибуху на місце події прибули ще два патрулі поліції, а також піший патруль Нацгвардії. У цей момент майже одночасно відбулися другий і третій вибухи,

– пояснив заступник голови СБУ.

Зрештою, як відомо, внаслідок теракту загинула працівниця поліції. Ще 25 людей, серед яких є неповнолітній, зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Варто зазначити, що глава МВС Ігор Клименко на цьому ж брифінгу повідомив, що нині шестеро правоохоронців, зокрема нацгвардійці та поліцейські, перебувають у лікарнях Львова. За словами міністра, наразі існує загроза життю щонайменше двох осіб.

До речі, думку про те, що пастку з терактом у Львові окупанти могли влаштувати саме для поліції припустив в етері 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Експерт наголосив, що, вочевидь, росіяни прагнули вбити якнайбільше правоохоронців, а тактика з кількома вибухами у різний проміжок часу вже давно використовується у Мексиці та на Близькому Сході.

Які ще деталі стосовно теракту у Львові стали відомі?