"Це не бізнес-розбірки": Садовий назвав мету теракту у Львові
- У львівських лікарнях залишаються 12 постраждалих від теракту, двоє з них у дуже важкому стані.
- Мер Садовий заявив, що вибух був ворожою спецоперацією, спрямованою на вбивство правоохоронців, і звернув увагу на підозрілі акаунти в мережі.
У львівських лікарнях залишаються 12 постраждалих внаслідок теракту, двоє з них – у дуже важкому стані. Міський голова заявив, що вибух був цілеспрямованою ворожою спецоперацією.
Правоохоронці продовжують розслідування. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.
Дивіться також Стало відомо, що саме куратори з ФСБ обіцяли українці як винагороду за теракт у Львові
Яка була мета теракту?
Садовий наголосив, що всі постраждалі – службовці, які прибули на виклик, за винятком одного підлітка, який проживає неподалік місця події. Він також спростував припущення про нібито "бізнес-розбірки".
Це не бізнес-розбірки. Це ворожа спецоперація, мета якої – вбити якомога більше правоохоронців,
– заявив мер.
Також він звернувся до Служби безпеки України із проханням звернути увагу на активність коментаторів у мережі, зазначивши, що серед них можуть бути підозрілі акаунти.
Що відомо про теракт у Львові?
Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчина однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим. Ще 25 осіб постраждали, частина з них перебуває у лікарні, зокрема у тяжкому стані.
За попередньою інформацією, здетонували саморобні вибухові пристрої, закладені у сміттєві баки. Також журналісти змогли з'ясувати, що все необхідне для створення вибухівки підозрювана придбала у місцевому гіпермаркеті.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що ймовірну виконавицю злочину вже встановлено. Жінку затримали в одному з районних центрів, вона є громадянкою України.
Правоохоронці не виключають версії її співпраці з російськими спецслужбами. Є інформація, що вона діяла на замовлення Росії за обіцяну винагороду в 60 000 гривень.