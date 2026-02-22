Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані, – ОВА про теракт у центрі Львова

У ніч проти 22 лютого Львів сколихнули гучні вибухи поблизу ТЦ "Магнус". Місцева влада повідомила про терористичний акт.

Кількість постраждалих зросла до 24 осіб – більшість перебуває у важкому стані. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Дивіться також Теракт у центрі Львова: все, що відомо про моторошний інцидент, жертву та постаждалих

Скільки людей постраждало внаслідок теракту?

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок нічного теракту в центрі Львова постраждали 23 особи. За попередніми даними, у всіх постраждалих медики діагностували мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості.

На жаль, є смертельний випадок – загинула 23-річна поліцейська.

Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів та отримують необхідну допомогу.

24 Канал намагається отримати коментар від речниці медзакладів щодо стану здоров'я постраждалих.

Що відомо про теракт у Львові?