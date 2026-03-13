У Дрогобичі знайшли уламок російської ракети Х-101: чи є небезпека

У четвер, 12 березня, на території Львівської області виявили частину ракети Х-101. Знахідку зафіксували в Дрогобичі.

Про таке поінформували в Департаменті з цивільного захисту Львівської ОДА.

Що відомо про частину ракети в Дрогобичі?

Знахідку виявили на вулиці Горішня Брама, йдеться конкретно про фрагмент касетної частини ворожої ракети Х-101. Втім, приводів для хвилювання немає.

Небезпеки (уламок, – 24 Канал) не становить,

– наголосили у відомстві.

Зауважимо, що Х-101 – це дозвукові стратегічні крилаті ракети класу "повітря – земля", призначені для завдання високоточних ударів на великі відстані. Ракети запускаються з літаків стратегічної авіації, йдеться про бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. Заявлена максимальна дальність польоту перевищує 5500 кілометрів.

Існує припущення, що Росія може тимчасово припинити застосування Ту-95МС та Ту-160 через можливе вичерпання запасів ракет Х-101 уже в січні – лютому 2026 року. Водночас військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп попередив, що робити остаточні висновки про повне вичерпання арсеналу крилатих ракет передчасно.

Чи справляються сили ППО з ракетами Х-101?