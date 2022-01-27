З усіх шкіл Львова евакуйовують дітей: СБУ отримала повідомлення про замінування
Джерело:Львівська міськрада
Співробітникам СБУ 27 січня повідомили про замінування всіх львівських шкіл та ТРЦ Forum Lviv. Туди негайно виїхали правоохоронці та вибухотехніки.
Наразі старшокласники навчаються дистанційно. Тож у школах були лише учні молодших класів.
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З усіх шкіл Львова евакуйовують учнів
Керівниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що в СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Наразі учнів евакуйовують з навчальних закладів.
Паралельно з цим працівники шкіл телефонують батькам та просять забрати дітей додому. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення та прилеглі території.
Окрім цього, вони намагаються встановити особу аноніма, який повідомив про вибухівку. За таке правопорушення йому загрожує від 2 до 6 років у в'язниці.
Повідомили про замінування всіх шкіл Львова / Фото "Варта 1"
Forum Lviv також "замінували"
За інформацією "Суспільне Львів", 27 січня також повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З приміщень вже евакуювали відвідувачів та працівників.
Наразі там працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони намагаються знайти ймовірну вибухівку.
Дивіться відео евакуації з Forum Lviv (джерело: "Суспільне Львів"):
Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні
- Бійці Нацгвардії патрулюватимуть територій біля шкіл у Запорізькій області. На такий крок пішли через постійні фейкові повідомлення про мінування.
- У селі Нові Петрівці 26 січня 7-річний хлопчик повідомив про замінування приватної школи. З навчального закладу довелося евакуювати 113 учнів та 22 працівники.
- Одинадцятикласник зателефонував у поліцію та повідомив про вибухівку в одній зі шкіл Одещини. Згодом з’ясувалося, що хлопець просто хотів розважитися на перерві.
- Анонім повідомив про замінування будівлі Одеського аеропорту. Туди негайно виїхали спеціалісти.
- У Кривому Розі та Одесі 24 січня зі шкіл евакуювали усіх учнів. Аноніми вкотре повідомили про замінування навчальних закладів міст.