З усіх шкіл Львова евакуйовують дітей: СБУ отримала повідомлення про замінування

Співробітникам СБУ 27 січня повідомили про замінування всіх львівських шкіл та ТРЦ Forum Lviv. Туди негайно виїхали правоохоронці та вибухотехніки.

Наразі старшокласники навчаються дистанційно. Тож у школах були лише учні молодших класів.

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З усіх шкіл Львова евакуйовують учнів

Керівниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що в СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Наразі учнів евакуйовують з навчальних закладів.

Паралельно з цим працівники шкіл телефонують батькам та просять забрати дітей додому. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення та прилеглі території.

Окрім цього, вони намагаються встановити особу аноніма, який повідомив про вибухівку. За таке правопорушення йому загрожує від 2 до 6 років у в'язниці.



Повідомили про замінування всіх шкіл Львова / Фото "Варта 1"

Forum Lviv також "замінували"

За інформацією "Суспільне Львів", 27 січня також повідомили про замінування ТРЦ Forum Lviv. З приміщень вже евакуювали відвідувачів та працівників.

Наразі там працюють правоохоронці та вибухотехніки. Вони намагаються знайти ймовірну вибухівку.

Дивіться відео евакуації з Forum Lviv (джерело: "Суспільне Львів"):

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