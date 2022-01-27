В настоящее время старшеклассники учатся дистанционно. Так что в школах были только ученики младших классов.
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Из всех школ Львова эвакуируют учащихся
Руководитель городского управления образования Леся Васюта рассказала, что в СБУ поступило анонимное сообщение о заминировании всех школ Львова. В настоящее время учеников эвакуируют из учебных заведений.
Параллельно с этим работники школ звонят по телефону родителям и просят забрать детей домой. Правоохранители, взрывотехники и кинологи обследуют помещения и близлежащие территории.
Кроме этого, они пытаются установить личность анонима, сообщившего о взрывчатке. За такое правонарушение ему грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.
Сообщили о заминировании всех школ Львова / Фото "Варта 1"
Кратко о последних сообщениях о заминировании в Украине
- Бойцы Нацгвардии будут патрулировать территории возле школ в Запорожской области. На такой шаг пошли из-за постоянных фейковых сообщений о минировании.
- В селе Новые Петровцы 26 января 7-летний мальчик сообщил о заминировании частной школы. Из учебного заведения пришлось эвакуировать 113 учащихся и 22 работника.
- Одиннадцатиклассник позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке в одной из школ Одесщины. Впоследствии выяснилось, что парень просто хотел развлечься на перемене.
- Аноним сообщил о заминировании здания Одесского аэропорта. Туда немедленно уехали специалисты.
- В Кривом Роге и Одессе 24 января из школ были эвакуированы все ученики. Анонимы еще раз сообщили о заминировании учебных заведений городов.