З усіх шкіл Львова евакуйовують дітей: СБУ отримало повідомлення про замінування

Наразі старшокласники навчаються дистанційно. Тож у школах були лише учні молодших класів.
До теми Ці хвилі надовго: хто та навіщо влаштував масове "мінування" споруд по всій Україні
З усіх шкіл Львова евакуйовують учнів
Керівниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що в СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Наразі учнів евакуйовують з навчальних закладів.
Паралельно з цим працівники шкіл телефонують батькам та просять забрати дітей додому. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення та прилеглі території.
Окрім цього, вони намагаються встановити особу аноніма, який повідомив про вибухівку. За таке правопорушення йому загрожує від 2 до 6 років у в'язниці.
Повідомили про замінування всіх шкіл Львова / Фото "Варта 1"
Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні
- Бійці Нацгвардії патрулюватимуть територій біля шкіл у Запорізькій області. На такий крок пішли через постійні фейкові повідомлення про мінування.
- У селі Нові Петрівці 26 січня 7-річний хлопчик повідомив про замінування приватної школи. З навчального закладу довелося евакуювати 113 учнів та 22 працівники.
- Одинадцятикласник зателефонував у поліцію та повідомив про вибухівку в одній зі шкіл Одещини. Згодом з’ясувалося, що хлопець просто хотів розважитися на перерві.
- Анонім повідомив про замінування будівлі Одеського аеропорту. Туди негайно виїхали спеціалісти.
- У Кривому Розі та Одесі 24 січня зі шкіл евакуювали усіх учнів. Аноніми вкотре повідомили про замінування навчальних закладів міст.