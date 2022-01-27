З усіх шкіл Львова евакуйовують дітей: СБУ отримало повідомлення про замінування

Наразі старшокласники навчаються дистанційно. Тож у школах були лише учні молодших класів.

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З усіх шкіл Львова евакуйовують учнів

Керівниця міського управління освіти Леся Васюта розповіла, що в СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Наразі учнів евакуйовують з навчальних закладів.

Паралельно з цим працівники шкіл телефонують батькам та просять забрати дітей додому. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення та прилеглі території.

Окрім цього, вони намагаються встановити особу аноніма, який повідомив про вибухівку. За таке правопорушення йому загрожує від 2 до 6 років у в'язниці.



Повідомили про замінування всіх шкіл Львова / Фото "Варта 1"

Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні