Колишній спортсмен та прикордонник: стало відомо ім'я військового ТЦК, якого вбили у Львові

У Львові 2 квітня вбили 52-річного військовослужбовця ТЦК: нападник завдав йому смертельного удару ножем у шию. Згодом з'ясувалося, що вбитим був офіцер групи розгляду та супроводження Галицько-Франківського ОРТЦК та СП – Олег Авдєєв.

Про це повідомило видання LVIV.MEDIA.

Ким був Олег Авдєєв?

Відомо, що старший лейтенант Олег Авдєєв народився у квітні 1973 року у Львові: він навчався у Львівському університеті Франка і закінчив факультет міжнародних відносин.

Крім того, Авдєєв був спортсменом. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, він був учасником XVIII зимових Олімпійських ігор в Нагано 1998 року та XIX зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті 2002 року.

На обох змаганнях у санному спорті разом із Данилом Панчеком вони посіли 11-те місце.

Раніше Олег Авдєєв працював начальником групи інспекторів прикордонного контролю, також деякий час він був заступником начальника мобільної прикордонної застави "Львів".

Із листопада 2025 року Авдєєв служив офіцером мобілізаційного відділення Галицько-Франківського ОРТЦК та СП, а з січня перейшов до групи розгляду та супроводження адміністративних правопорушень. Зазначається також, що у бойових діях військовий участі не брав.

Що відомо про вбивство у Львові?