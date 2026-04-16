Назвала хлопця "дебілом": у Львові вчителька заявила, що батько-військовий "погано" виховує сина

Учителька Львівської школи №13 Ольга Страхова нібито систематично ображала семикласника, називаючи його "тупим" і "дебілом". Це вона аргументувала тим, що батько хлопця, військовослужбовець Нацгвардії Олег Звозда, не приділяє достатньо часу виховання сина.

Для з'ясування обставин інциденту вже створили комісію й обіцяють відреагувати, якщо факти образ на адресу учня підтвердяться. Подробиці 15 квітня розповів журналіст Роман Онишкевич, який товаришує з батьком школяра.

Як учителька ображала хлопця?

Як повідомив журналіст, батько школяра ще під час святування Першого дзвоника розповів учительці української мови про свою службу в Національній гвардії й необхідність перебувати на Сході. Тоді військовий попросив її поставитися з розумінням і не докоряти за це синові.

Попри це, чоловік дізнався, що педагогиня таки неодноразово ображала хлопця. Так, наприкінці березня вона буцімто назвала школяра "дебілом" і "тупим", адже його батько не займається вихованням сина.

Згодом з семикласником Захаром Звоздою дирекція провела розмову через те, що сталося, однак батькам про це не повідомили.

Можна було б списати інцидент на раптовий сплеск емоцій вчительки і на тому порозумітися. Але, виявляється, це не перший випадок схожої риторики від "педагогині",

– написав журналіст.

При цьому Олег Звозда заявив, що це не вперше, що вчителька образила його сина. Вона демонструє таку поведінку близько двох років, і керівництво школи про це знало.

Зауважимо, що школа №13 розташована на вулиці Драгана в Сихівському районі Львова. За інформацією з офіційного сайту закладу, педагогиня Ольга Страхова має 44 роки професійного стажу.

Як у профільних органах відреагували на інцидент?

Директор департаменту освіти й культури Львівської міської ради Андрій Закалюк прокоментував випадок. Він зазначив, що створена комісія вже детально вивчає обставини події, спілкується з адміністрацією школи й усіма причетними, щоб розібратися у справі.

Отримаємо повну інформацію, щоб об'єктивно приймати якісь рішення й тоді зможемо коментувати. Прошу набратися терпіння та не ставити ярлики одній чи іншій стороні до з'ясування всіх обставин,

– наголосив Закалюк.

Він пообіцяв повідомити про рішення пізніше.

