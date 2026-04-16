Для выяснения обстоятельств инцидента уже создали комиссию и обещают отреагировать, если факты оскорблений в адрес ученика подтвердятся. Подробности 15 апреля рассказал журналист Роман Онишкевич, который дружит с отцом школьника.
Как учительница оскорбляла парня?
Как сообщил журналист, отец школьника еще во время празднования Первого звонка рассказал учительнице украинского языка о своей службе в Национальной гвардии и необходимости находиться на Востоке. Тогда военный попросил ее отнестись с пониманием и не упрекать за это сына.
Несмотря на это, мужчина узнал, что педагогиня таки неоднократно оскорбляла парня. Так, в конце марта она якобы назвала школьника "дебилом" и "тупым", ведь его отец не занимается воспитанием сына.
Впоследствии с семиклассником Захаром Звоздой дирекция провела разговор из-за того, что произошло, однако родителям об этом не сообщили.
Можно было бы списать инцидент на внезапный всплеск эмоций учительницы и на том объясниться. Но, оказывается, это не первый случай похожей риторики от "педагогини",
– написал журналист.
При этом Олег Звозда заявил, что это не впервые, что учительница оскорбила его сына. Она демонстрирует такое поведение около двух лет, и руководство школы об этом знало.
Заметим, что школа №13 расположена на улице Драгана в Сиховском районе Львова. По информации с официального сайта заведения, педагог Ольга Страхова имеет 44 года профессионального стажа.
Как в профильных органах отреагировали на инцидент?
Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк прокомментировал случай. Он отметил, что созданная комиссия уже детально изучает обстоятельства происшествия, общается с администрацией школы и всеми причастными, чтобы разобраться в деле.
Получим полную информацию, чтобы объективно принимать какие-то решения и тогда сможем комментировать. Прошу набраться терпения и не ставить ярлыки одной или другой стороне до выяснения всех обстоятельств,
– подчеркнул Закалюк.
Он пообещал сообщить о решении позже.
Что известно о других скандальных случаях в школах Украины?
В 2024-м году в киевской школе №37 учитель физической культуры оскорбил ученика-переселенца и угрожал ему. Педагог публично употреблял нецензурную лексику и назвал школьника сепаратистом, что вызвало широкий резонанс в соцсетях и обществе.
В Киевском лицее №145 произошел конфликт между учеником и учительницей во время обсуждения произведения Пушкина на уроке украинской литературы. Ученик Бо Книшевич выразил несогласие, считая, что творчество Пушкина как представителя российской имперской культуры не должно изучаться в рамках этого предмета.
Во львовской школе №93 группа из десяти учеников пела русские песни с использованием нецензурной лексики.