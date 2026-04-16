Для выяснения обстоятельств инцидента уже создали комиссию и обещают отреагировать, если факты оскорблений в адрес ученика подтвердятся. Подробности 15 апреля рассказал журналист Роман Онишкевич, который дружит с отцом школьника.

Читайте также Под хохот класса: учительница вытерла ноги о голову ученика, который убирал вещи с пола

Как учительница оскорбляла парня?

Как сообщил журналист, отец школьника еще во время празднования Первого звонка рассказал учительнице украинского языка о своей службе в Национальной гвардии и необходимости находиться на Востоке. Тогда военный попросил ее отнестись с пониманием и не упрекать за это сына.

Несмотря на это, мужчина узнал, что педагогиня таки неоднократно оскорбляла парня. Так, в конце марта она якобы назвала школьника "дебилом" и "тупым", ведь его отец не занимается воспитанием сына.

Впоследствии с семиклассником Захаром Звоздой дирекция провела разговор из-за того, что произошло, однако родителям об этом не сообщили.

Можно было бы списать инцидент на внезапный всплеск эмоций учительницы и на том объясниться. Но, оказывается, это не первый случай похожей риторики от "педагогини",

– написал журналист.

При этом Олег Звозда заявил, что это не впервые, что учительница оскорбила его сына. Она демонстрирует такое поведение около двух лет, и руководство школы об этом знало.

Заметим, что школа №13 расположена на улице Драгана в Сиховском районе Львова. По информации с официального сайта заведения, педагог Ольга Страхова имеет 44 года профессионального стажа.

Как в профильных органах отреагировали на инцидент?

Директор департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк прокомментировал случай. Он отметил, что созданная комиссия уже детально изучает обстоятельства происшествия, общается с администрацией школы и всеми причастными, чтобы разобраться в деле.

Получим полную информацию, чтобы объективно принимать какие-то решения и тогда сможем комментировать. Прошу набраться терпения и не ставить ярлыки одной или другой стороне до выяснения всех обстоятельств,

– подчеркнул Закалюк.

Он пообещал сообщить о решении позже.

Что известно о других скандальных случаях в школах Украины?