Для з'ясування обставин інциденту вже створили комісію й обіцяють відреагувати, якщо факти образ на адресу учня підтвердяться. Подробиці 15 квітня розповів журналіст Роман Онишкевич, який товаришує з батьком школяра.
Як учителька ображала хлопця?
Як повідомив журналіст, батько школяра ще під час святування Першого дзвоника розповів учительці української мови про свою службу в Національній гвардії й необхідність перебувати на Сході. Тоді військовий попросив її поставитися з розумінням і не докоряти за це синові.
Попри це, чоловік дізнався, що педагогиня таки неодноразово ображала хлопця. Так, наприкінці березня вона буцімто назвала школяра "дебілом" і "тупим", адже його батько не займається вихованням сина.
Згодом з семикласником Захаром Звоздою дирекція провела розмову через те, що сталося, однак батькам про це не повідомили.
Можна було б списати інцидент на раптовий сплеск емоцій вчительки і на тому порозумітися. Але, виявляється, це не перший випадок схожої риторики від "педагогині",
– написав журналіст.
При цьому Олег Звозда заявив, що це не вперше, що вчителька образила його сина. Вона демонструє таку поведінку близько двох років, і керівництво школи про це знало.
Зауважимо, що школа №13 розташована на вулиці Драгана в Сихівському районі Львова. За інформацією з офіційного сайту закладу, педагогиня Ольга Страхова має 44 роки професійного стажу.
Як у профільних органах відреагували на інцидент?
Директор департаменту освіти й культури Львівської міської ради Андрій Закалюк прокоментував випадок. Він зазначив, що створена комісія вже детально вивчає обставини події, спілкується з адміністрацією школи й усіма причетними, щоб розібратися у справі.
Отримаємо повну інформацію, щоб об'єктивно приймати якісь рішення й тоді зможемо коментувати. Прошу набратися терпіння та не ставити ярлики одній чи іншій стороні до з'ясування всіх обставин,
– наголосив Закалюк.
Він пообіцяв повідомити про рішення пізніше.
Що відомо про інші скандальні випадки у школах України?
У 2024-му році у київській школі №37 вчитель фізичної культури образив учня-переселенця та погрожував йому. Педагог публічно вживав нецензурну лексику і назвав школяра сепаратистом, що спричинило широкий резонанс у соцмережах і суспільстві.
У Київському ліцеї №145 стався конфлікт між учнем і вчителькою під час обговорення твору Пушкіна на уроці української літератури. Учень Бо Книшевич висловив незгоду, вважаючи, що творчість Пушкіна як представника російської імперської культури не має вивчатися в межах цього предмета.
У львівській школі №93 група з десяти учнів співала російські пісні з використанням нецензурної лексики.