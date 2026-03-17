Львів Новини Львова
17 березня, 09:44
Через нещодавній вибух у Львові можливі проблеми із газом: список вулиць

Софія Рожик
Основні тези
  • У Львові через вибух можливі перебої з газопостачанням у районі Галицького перехрестя.
  • Вибух стався через займання обладнання від падіння високовольтного кабелю, ніхто не постраждав.

Вибух пролунав увечері 16 березня у Львові. Через це у районі Галицького перехрестя можливі перебої з газопостачанням.

Про це вранці 17 березня повідомили у Львівській міській раді.

Де і скільки не буде газу?

У газовій службі повідомили, що сталося займання обладнання через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу. 

Пожежу на місці локалізували ще ввечері, але для безпеки тимчасово припинили подачу газу. 

Без газу наразі залишаються:

  •  Малехів,
  • вулиця Володимира Великого у Дублянах,
  • частково вулиця Богдана Хмельницького у Львові.

Відновлення послуги вже розпочали, але роботи можуть тривати кілька годин. Тому впродовж дня можливі тимчасові незручності й у довколишніх населених пунктах.

Нагадаємо, що інцидент стався на приватній стоянці. Унаслідок цього загорівся автобус, який був припаркований поруч. 

"Він не є громадським транспортом Львова і стояв там вже тривалий час", – зазначили у міській раді.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

