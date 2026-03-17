Через нещодавній вибух у Львові можливі проблеми із газом: список вулиць
- У Львові через вибух можливі перебої з газопостачанням у районі Галицького перехрестя.
- Вибух стався через займання обладнання від падіння високовольтного кабелю, ніхто не постраждав.
Вибух пролунав увечері 16 березня у Львові. Через це у районі Галицького перехрестя можливі перебої з газопостачанням.
Про це вранці 17 березня повідомили у Львівській міській раді.
Дивіться також У Львові прогримів вибух: Садовий та ДСНС розповіли, що сталося
Де і скільки не буде газу?
У газовій службі повідомили, що сталося займання обладнання через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу.
Пожежу на місці локалізували ще ввечері, але для безпеки тимчасово припинили подачу газу.
Без газу наразі залишаються:
- Малехів,
- вулиця Володимира Великого у Дублянах,
- частково вулиця Богдана Хмельницького у Львові.
Відновлення послуги вже розпочали, але роботи можуть тривати кілька годин. Тому впродовж дня можливі тимчасові незручності й у довколишніх населених пунктах.
Нагадаємо, що інцидент стався на приватній стоянці. Унаслідок цього загорівся автобус, який був припаркований поруч.
"Він не є громадським транспортом Львова і стояв там вже тривалий час", – зазначили у міській раді.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Останні новини Львова
8 березня у Львові була стрілянина на вулиці Гайдамацькій. Одну людину госпіталізували до лікарні. Поліція вживала заходів, аби затримати винуватця.
За два дні до цього повідомляли про можливу гранату біля костелу. Речниця поліції Львівщини Аліна Подрейко розповіла 24 Каналу, що жодних вибухонебезпечних об'єктів не було виявлено.
А от 28 лютого у Львові біля смітників таки знайшли бойову гранату іноземного виробництва. За словами міського голови Садового, її знешкодили, а поліція проводить розслідування.