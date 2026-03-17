Через нещодавній вибух у Львові можливі проблеми із газом: список вулиць

Вибух пролунав увечері 16 березня у Львові. Через це у районі Галицького перехрестя можливі перебої з газопостачанням.

Про це вранці 17 березня повідомили у Львівській міській раді.

Де і скільки не буде газу?

У газовій службі повідомили, що сталося займання обладнання через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу.

Пожежу на місці локалізували ще ввечері, але для безпеки тимчасово припинили подачу газу.

Без газу наразі залишаються:

Малехів,

вулиця Володимира Великого у Дублянах,

частково вулиця Богдана Хмельницького у Львові.

Відновлення послуги вже розпочали, але роботи можуть тривати кілька годин. Тому впродовж дня можливі тимчасові незручності й у довколишніх населених пунктах.

Нагадаємо, що інцидент стався на приватній стоянці. Унаслідок цього загорівся автобус, який був припаркований поруч.

"Він не є громадським транспортом Львова і стояв там вже тривалий час", – зазначили у міській раді.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

