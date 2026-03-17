Львів Події та надзвичайні ситуації На Львівщині стався вибух газу у приватному будинку: чи є постраждалі
17 березня, 11:28
На Львівщині стався вибух газу у приватному будинку: чи є постраждалі

Юлія Харченко
Основні тези
  • У селі Нові Стрілища на Львівщині вибухнув газ у приватному будинку, зруйновано дах і частину стін, але постраждалих немає.
  • На момент вибуху у будинку була сім'я з двома дітьми, причини інциденту встановлюють експерти.

У селі Нові Стрілища на Львівщині стався вибух газу в приватному будинку. Внаслідок інциденту пошкоджено стіну, постраждалих немає.

Вибух стався вранці 17 березня. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Що відомо про вибух газу?

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху будинок зазнав серйозних пошкоджень – зокрема зруйновано дах і частину стін. Водночас постраждалих немає. 

Як повідомляє Lviv.media з посиланням на голову громади Романа Гринуса, напередодні ввечері мешканці самостійно під'єднували нову газову плиту. На момент вибуху в будинку перебувала сім'я з двома дітьми віком 11 та 5 років, однак ніхто з них не постраждав. 

Причини інциденту наразі встановлюють експерти.

Що відомо про інші надзвичайні ситуації, які нещодавно трапилися у Львівській області?

  • У Львові 16 березня ввечері загорівся автобус на вулиці Богдана Хмельницького, спричинивши вибух. Відомо, що це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає. О 22:14 вогнеборці ліквідували пожежу.

  • У Львові 8 березня сталася стрілянина на вулиці Гайдамацькій в Шевченківському районі, внаслідок чого одну людину госпіталізували. Поліцейські вживають заходів із затримання стрілка, на місці події працюють профільні служби.

  • На початку березня на території "Львівського комбінату хлібопродуктів" було знайдено елемент російської аеробалістичної ракети "Кинджал". Відомо, що уламки не становили небезпеки.

  • 1 березня у центрі Львова біля торгового центру "Магнус" виявили підозрілий пакет. У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини підтвердили, що після обстеження місця – загрози для громадян не було.