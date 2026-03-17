На Львівщині стався вибух газу у приватному будинку: чи є постраждалі

У селі Нові Стрілища на Львівщині стався вибух газу в приватному будинку. Внаслідок інциденту пошкоджено стіну, постраждалих немає.

Вибух стався вранці 17 березня. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Що відомо про вибух газу?

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху будинок зазнав серйозних пошкоджень – зокрема зруйновано дах і частину стін. Водночас постраждалих немає.

Як повідомляє Lviv.media з посиланням на голову громади Романа Гринуса, напередодні ввечері мешканці самостійно під'єднували нову газову плиту. На момент вибуху в будинку перебувала сім'я з двома дітьми віком 11 та 5 років, однак ніхто з них не постраждав.

Причини інциденту наразі встановлюють експерти.

