Взрыв произошел утром 17 марта. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Что известно о взрыве газа?

По предварительной информации, в результате взрыва дом получил серьезные повреждения – в частности разрушена крыша и часть стен. В то же время пострадавших нет.

Как сообщает Lviv.media со ссылкой на главу общины Романа Гринуса, накануне вечером жители самостоятельно подключали новую газовую плиту. На момент взрыва в доме находилась семья с двумя детьми в возрасте 11 и 5 лет, однако никто из них не пострадал.

Причины инцидента сейчас устанавливают эксперты.

