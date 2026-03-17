Взрыв произошел утром 17 марта. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Смотрите также Во Львове прогремел взрыв: Садовый и ГСЧС рассказали, что произошло

Что известно о взрыве газа?

По предварительной информации, в результате взрыва дом получил серьезные повреждения – в частности разрушена крыша и часть стен. В то же время пострадавших нет.

Как сообщает Lviv.media со ссылкой на главу общины Романа Гринуса, накануне вечером жители самостоятельно подключали новую газовую плиту. На момент взрыва в доме находилась семья с двумя детьми в возрасте 11 и 5 лет, однако никто из них не пострадал.

Причины инцидента сейчас устанавливают эксперты.

Что известно о других чрезвычайных ситуациях, которые недавно случились во Львовской области?

  • Во Львове 16 марта вечером вечером загорелся автобус на улице Богдана Хмельницкого, вызвав взрыв. Известно, что это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет. В 22:14 пожарные ликвидировали пожар.

  • Во Львове 8 марта произошла стрельба на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе, в результате чего одного человека госпитализировали. Полицейские принимают меры по задержанию стрелка, на месте происшествия работают профильные службы.

  • В начале марта на территории "Львовского комбината хлебопродуктов" был найден элемент российской аэробаллистической ракеты "Кинжал". Известно, что обломки не представляли опасности.

  • 1 марта в центре Львова возле торгового центра "Магнус" обнаружили подозрительный пакет. В комментарии 24 Каналу в полиции Львовщины подтвердили, что после обследования места – угрозы для граждан не было.