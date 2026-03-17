Взрыв произошел утром 17 марта. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Что известно о взрыве газа?
По предварительной информации, в результате взрыва дом получил серьезные повреждения – в частности разрушена крыша и часть стен. В то же время пострадавших нет.
Как сообщает Lviv.media со ссылкой на главу общины Романа Гринуса, накануне вечером жители самостоятельно подключали новую газовую плиту. На момент взрыва в доме находилась семья с двумя детьми в возрасте 11 и 5 лет, однако никто из них не пострадал.
Причины инцидента сейчас устанавливают эксперты.
Что известно о других чрезвычайных ситуациях, которые недавно случились во Львовской области?
Во Львове 16 марта вечером вечером загорелся автобус на улице Богдана Хмельницкого, вызвав взрыв. Известно, что это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет. В 22:14 пожарные ликвидировали пожар.
Во Львове 8 марта произошла стрельба на улице Гайдамацкой в Шевченковском районе, в результате чего одного человека госпитализировали. Полицейские принимают меры по задержанию стрелка, на месте происшествия работают профильные службы.
В начале марта на территории "Львовского комбината хлебопродуктов" был найден элемент российской аэробаллистической ракеты "Кинжал". Известно, что обломки не представляли опасности.
1 марта в центре Львова возле торгового центра "Магнус" обнаружили подозрительный пакет. В комментарии 24 Каналу в полиции Львовщины подтвердили, что после обследования места – угрозы для граждан не было.