Вибух стався вранці 17 березня. Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Що відомо про вибух газу?
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху будинок зазнав серйозних пошкоджень – зокрема зруйновано дах і частину стін. Водночас постраждалих немає.
Як повідомляє Lviv.media з посиланням на голову громади Романа Гринуса, напередодні ввечері мешканці самостійно під'єднували нову газову плиту. На момент вибуху в будинку перебувала сім'я з двома дітьми віком 11 та 5 років, однак ніхто з них не постраждав.
Причини інциденту наразі встановлюють експерти.
Що відомо про інші надзвичайні ситуації, які нещодавно трапилися у Львівській області?
У Львові 16 березня ввечері загорівся автобус на вулиці Богдана Хмельницького, спричинивши вибух. Відомо, що це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає. О 22:14 вогнеборці ліквідували пожежу.
У Львові 8 березня сталася стрілянина на вулиці Гайдамацькій в Шевченківському районі, внаслідок чого одну людину госпіталізували. Поліцейські вживають заходів із затримання стрілка, на місці події працюють профільні служби.
На початку березня на території "Львівського комбінату хлібопродуктів" було знайдено елемент російської аеробалістичної ракети "Кинджал". Відомо, що уламки не становили небезпеки.
1 березня у центрі Львова біля торгового центру "Магнус" виявили підозрілий пакет. У коментарі 24 Каналу в поліції Львівщини підтвердили, що після обстеження місця – загрози для громадян не було.