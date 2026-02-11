"Титанічна робота": ППО знешкодила 2 ворожі "Кинджали", що летіли на Львів

Російська армія вдень 11 лютого запустила ракети "Кинджал" у напрямку Львова. Ворожі цілі знешкодила протиповітряна оборона.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

До теми Вибухи пролунали на Одещині: летіла ракета

Які наслідки ворожої атаки по Львову 11 лютого?

Андрій Садовий розповів, що близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинджали". Сили ППО їх знешкодили.

Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!

– написав мер Львова.

За даними Садового, наразі інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

"Якщо маєте важливу інформацію — повідомляйте на Гарячу лінію міста", – резюмував львівський міський голова.

У Повітряних силах ЗСУ згодом додали, що ворог здійснив пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К, що злетіли з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області Росії.

Здійснено комплекс заходів із протидії, ворожі ракети цілей не досягли,

– запевнили військові.

До речі, деталі російської атаки на Львів розповіла ведуча 24 Каналу Ірина Узлова. Вона наголосила, що очевидці, які перебували за кілька кілометрів від Львова, казали, що там ніби земля здригнулася.

Що відомо про пуски "Кинджалів" на Львів?