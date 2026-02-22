Укр Рус
Львів Події та надзвичайні ситуації Стало відомо, де та коли поховають загиблу внаслідок теракту у Львові Вікторію Шпильку
22 лютого, 21:12
2

Стало відомо, де та коли поховають загиблу внаслідок теракту у Львові Вікторію Шпильку

Юлія Харченко
Основні тези
  • Прощання із загиблою Вікторією Шпилькою розпочнеться 23 лютого в селі Княжий Міст, а продовжиться 24 лютого в селі Верба.
  • Чин похорону відбудеться 25 лютого в селі Верба на Волині, де її й поховають.

23-річну поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту у Львові, проведуть в останню путь на Волині. Чин похорону відбудеться у її рідному селі Верба.

Попрощатися із загиблою можна буде у родинному помешканні. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради

Дивіться також Одна з перших прибула на місце теракту, – Садовий про загиблу у Львові поліцейську 

Що відомо про прощання із загиблою?

Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок теракту, поховають на Волині у середу, 25 лютого. 

Прощання із загиблою розпочнеться у понеділок, 23 лютого, о 18:00 в родинному помешканні в селі Княжий Міст по вулиці Івана Вишенського, 104, Львівська область.

У вівторок, 24 лютого, о 18:00 прощання продовжиться в родинному домі в селі Верба по вулиці Набережна, 29, Волинська область. 

У середу, 25 лютого, о 12:00 відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. 

Поховають Вікторію на місцевому кладовищі у її рідному селі на Волині.

Як загинула Вікторія Шпилька?

  • У ніч на 22 лютого у Львові стався теракт. Дівчина однією з перших прибула за викликом, що виявився фейковим. Внаслідок вибухів постраждало ще 25 осіб, частина з них перебуває в лікарні, хтось у тяжкому стані.

  • Відомо, що виконавицею злочину стала 33-річна мешканка Костополя Рівненської області. Жінці оголосили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

  • Також повідомлялося, що підозрювана діяла за наказом російської ФСБ, яка пообіцяла їй винагороду за вчинений теракт. Російські спецслужби мали заплатити 60 тисяч гривень.