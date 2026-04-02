2 квітня, 16:26
У Львові затримали нападника, який вбив військового ТЦК: він виявився інспектором митниці

Поліна Буянова
Основні тези
  • У Львові затримали інспектора митниці, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК ножем у шию.
  • Нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі, мотиви скоєного ще встановлюються.

У четвер, 2 квітня, поліція Львівщини затримала нападника, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК. Зловмисником виявився інспектор Львівської митниці.

Про це повідомила Національна поліція України.

Що сталося у Львові?

За словами правоохоронців, напад стався 2 квітня близько 14:15: поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовому ТЦК.

Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

До розкриття злочину задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проводилась поліцейська спецоперація, 
– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападника та затримали його. Ним виявився львів'янин 1991 року народження – інспектор Львівської митниці. 

За словами поліції, наразі мотиви скоєного встановлюються.

Попередньо, нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.

Важливо! Тим часом журналісти "РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляють, що вбивцею виявився митник Андрій Труш.

Напади на військових ТЦК: останні новини

  • Днями у Пересипському районі Одеси під час мобілізаційних заходів чоловік поранив військовослужбовця ТЦК ножем. За словами поліції, військовий застосував травматичну зброю у бік перехожого. В результаті конфлікту постраждали двоє людей.
     

  • Інцидент також стався у Полтавській області: там група людей напала на військовослужбовців ТЦК та поліцейських із застосуванням сльозогінного газу. Внаслідок цього троє військових та троє правоохоронців отримали хімічні опіки.
     

  • На Закарпатті стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК. Натовп напав на військових та пошкодив службовий автомобіль. У поліції повідомили, що причетні до нападу на ТЦК затримані.