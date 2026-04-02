У Львові затримали нападника, який вбив військового ТЦК: він виявився інспектором митниці
- У Львові затримали інспектора митниці, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК ножем у шию.
- Нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі, мотиви скоєного ще встановлюються.
У четвер, 2 квітня, поліція Львівщини затримала нападника, який смертельно поранив військовослужбовця ТЦК. Зловмисником виявився інспектор Львівської митниці.
Про це повідомила Національна поліція України.
Що сталося у Львові?
За словами правоохоронців, напад стався 2 квітня близько 14:15: поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Патона у Львові під час проведення заходів оповіщення невідомий завдав удару ножем у шию військовому ТЦК.
Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.
До розкриття злочину задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, патрульні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Проводилась поліцейська спецоперація,
– йдеться в повідомленні.
Правоохоронці оперативно встановили місце перебування нападника та затримали його. Ним виявився львів'янин 1991 року народження – інспектор Львівської митниці.
За словами поліції, наразі мотиви скоєного встановлюються.
Попередньо, нападнику загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі.
Важливо! Тим часом журналісти "РБК-Україна" з посиланням на джерела повідомляють, що вбивцею виявився митник Андрій Труш.
Напади на військових ТЦК: останні новини
Днями у Пересипському районі Одеси під час мобілізаційних заходів чоловік поранив військовослужбовця ТЦК ножем. За словами поліції, військовий застосував травматичну зброю у бік перехожого. В результаті конфлікту постраждали двоє людей.
Інцидент також стався у Полтавській області: там група людей напала на військовослужбовців ТЦК та поліцейських із застосуванням сльозогінного газу. Внаслідок цього троє військових та троє правоохоронців отримали хімічні опіки.
На Закарпатті стався конфлікт між місцевими жителями та представниками ТЦК. Натовп напав на військових та пошкодив службовий автомобіль. У поліції повідомили, що причетні до нападу на ТЦК затримані.