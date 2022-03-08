Всі мають знати правду про Україну, – Садовий закликав світ бити у дзвони

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до вселенського патріарха Варфоломія та до Папи Франциска. Він закликав щодня о 18:00 за київським часом бити в дзвони.

Також звернення Садового пролунало до всіх людей в Лондоні, Нью-Йорку, Оттаві та інших країнах світу. Львівський міський голова звернувся до всіх людей доброї волі.

Актуально Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Не питай, за ким б'ють дзвони – вони б'ють за кожним із нас

Саме з цих слів настоятеля лондонського собору святого Павла Джона Дона розпочав свою промову мер Львова. За його словами, світ має знати правду – правду про Україну.

Кожного дня о 18:00 за київським часом бийте в дзвони. Нам потрібна сьогодні ваша допомога. Сьогодні ми боремось за цей світ. Допоможіть нам. Слава Україні!

– наголосив Андрій Садовий.

Дивіться відео: Сьогодні весь світ має дзвонити у дзвони, – Садовий про події в Україні

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!