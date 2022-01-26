Збив 2 монахинь у центрі Львова: водія маршрутки відпустили під домашній арешт

26 січня 2022 , 12:29

На проспекті Свободи 20 листопада трапилася моторошна аварія – водій маршрутки збив 2 черниць на пішохідному переході. Одна з жінок загинула. Чоловіка вирішили відпустити під домашній арешт.

Тіло загиблої монахині зачепилося за кузов маршрутки. Водій протягнув її мало не через усе місто – аж до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона.

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Водія відпустили під домашній арешт

Після смертельної аварії 20 листопада 47-річного водія маршрутки №138 Віктора Шипашинова одразу ж взяли під варту. Протягом 2 місяців він перебував у СІЗО. 

20 січня суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт,
 – зазначили у Львівській облпрокуратурі.

Наступне судове засідання щодо цієї справи запланували на лютий. Чоловіка підозрюють у "порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами.

Коротко про смертельну аварію на проспекті Свободи

  • На проспекті Свободи о 6:00 водій приміської маршрутки №138 повернув з вулиці Дорошенка та збив 2 монахинь на пішохідному переході.
  • У той момент вони йшли на ранкову месу. Постраждалі переходили дорогу на "зелене" світло.
  • На відео з місця ДТП видно, що чоловік на кілька секунд зупинився, а потім поїхав геть.
  • Черниця Ольга Дуплєца загинула. Її тіло зачепилося за кузов. Маршрутка протягнула його 5 кілометрів – до кінцевої зупинки на вулиці Вашингтона.
  • Інша монахиня вижила, однак сильно травмувалась. Лікарі діагностували у неї вивих плеча та забій головного мозку.
  • За словами водія, він не зрозумів, що збив черниць. Чоловік думав, що під кузовом був "якийсь мішок".
  • Він повністю визнав свою провину. Суд 22 листопада помістив водія на 2 місяці під варту без можливості внесення застави.
Автор: Ольга Котів