Збив 2 монахинь у центрі Львова: водія маршрутки відпустили під домашній арешт

На проспекті Свободи 20 листопада трапилася моторошна аварія – водій маршрутки збив 2 черниць на пішохідному переході. Одна з жінок загинула. Чоловіка вирішили відпустити під домашній арешт.

Тіло загиблої монахині зачепилося за кузов маршрутки. Водій протягнув її мало не через усе місто – аж до кінцевої зупинки на вулиці Джорджа Вашингтона.

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Водія відпустили під домашній арешт

Після смертельної аварії 20 листопада 47-річного водія маршрутки №138 Віктора Шипашинова одразу ж взяли під варту. Протягом 2 місяців він перебував у СІЗО.

20 січня суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт,

– зазначили у Львівській облпрокуратурі.

Наступне судове засідання щодо цієї справи запланували на лютий. Чоловіка підозрюють у "порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами.

Коротко про смертельну аварію на проспекті Свободи