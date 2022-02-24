Зібралися величезні черги охочих вступити до 24 королівської бригади на Львівщині

24 лютого 2022 , 22:52
Читать новость на русском

Джерело:

Сухопутні війська ЗСУ

На тлі повномасштабного вторгнення Росії всі українці об'єдналися, щоб відстояти свою рідну землю. Стало й значно більше тих, хто вже готовий втупити до лав ЗСУ.

Зокрема, на Львівщині вже сформувалася величезна черга охочих боротися з окупантом у лавах 24 Окремої мобілізованої бригади імені короля Данила. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Готові боротись за землю 

На світлинах, які оприлюднені, показали дуже багато людей. Усі вони є добровольцями, тобто самі вирішили взятися за зброю, щоб захищати свій дім і країну.


Охочі вступити до лав бригади на Львівщині / Фото Сухопутних військ ЗСУ

Помітно, що в коридорах і навіть на вулиці військкоматів стоять десятки чоловіків. Але наразі не повідомляли, скільки саме людей виявили бажання вступити до лав Королівської бригади.


Службовець і приміщення бригади короля Данила / Фото Сухопутних військ ЗСУ

Важливо! Збройні сили України невпинно дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають нищівні санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Росія офіційно оголосила війну Україні

  • 24 лютого приблизно о 5 годині ранку держава-агресорка почала обстрілювати стратегічні об'єкти України.
  • Бої на багатьох позиціях не припиняються протягом доби й ворог не збирався збавляти обороти.
  • Однак наші Збройні сили були готовими дати відсіч атакам з боку Росії.  Тому армія ворога зазнає значних втрат – як людей, так і техніки. 
  • На жаль, є втрати серед наших захисників
  • Через вторгнення в Україні ввели воєнний стан.
  • Усіх охочих закликають долучатися до Сил територіальної оборони.

Повний текст допису зі сторінки Сухопутних військ ЗС України: 

Це черга в бойову бригаду! 24 ОМБр імені короля Данила

Автор: Олександр Марчак