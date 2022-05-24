У Львові перейменують ще 53 вулиці, назви яких пов'язані з Росією
Джерело:фейсбук Андрія Москаленка
По всій країні продовжують перейменовувати топоніми, пов'язані з Росією, Радянським Союзом чи їхніми діячами. Зокрема, перелік вулиць, які мають змінити свої назви, затвердили у Львові. Він нараховує 53 пункти.
Список 24 травня затвердила спеціальна робоча група при Львівській міській раді. До неї входять міські посадовці, історики, професори вишів та науковці. Спершу у списку топонімів, які необхідно перейменувати, було 30 пунктів, однак на засіданні його розширили до 53.
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Які вулиці повинні перейменувати у Львові
У місті Львів:
- Боткіна,
- Брюллова,
- Венеціанова,
- Врубеля,
- Герцена,
- Глінки,
- Дагестанська,
- Жуковського,
- Козланюка,
- Комарова,
- Короленка,
- Корякська,
- Курильська,
- Мельничука,
- Менделєєва,
- Михальчука,
- Некрасова,
- Павлова,
- Перова,
- Рилєєва,
- Россі,
- Сеченова,
- Толстого,
- Чайковського,
- Чехова,
- Чуваська,
- Шеремети,
- Ковалевської,
- Лобачевського,
- Засядька,
- Кибальчича,
- Філатова,
- Айвазовського,
- Жемчужникова,
- Скрипника,
- Братня,
- Визвольна,
- Металістів,
- Заводська,
- Переможна,
- Шумського.
Під перейменування підпадають і деякі вулиці у:
- Винниках – Гагаріна, Жуковського, Засядька, Лермонтова, Ціолковського, Довганика,
- Рудному – Гагаріна, Короленка, Менделєєва, Невського, Марченка,
- Підрясному – Мічуріна (СК "Сокіл).
Що далі
Список, узгоджений робочою групою, повинні розглянути депутати міської ради на сесії. Коли його погодять і вони, спеціальна комісія розглядатиме варіанти перейменувань.
Нові назви для львівських вулиць обиратимуть, враховуючи розташування, історичний контекст та думку громадськості. Наразі робоча група отримала від містян вже більше ніж 100 пропозицій з різноманітними варіантами.
За інформацією міськради, перейменування вулиць не зобов'язує львів'ян, які на них мешкають, змінювати документи. Однак підприємцям отримати нові документи все ж доведеться.
У Києві також перейменують вулиці, пам'ятники та станції метро
"Дерусифікація" набирає обертів і в українській столиці. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів про те, що у Києві триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць та інших топонімів. Він влучно зауважив, що "у нас достатньо своїх героїв", і вони більше заслуговують на те, щоб їхніми іменами називали вулиці, площі та парки.
Зокрема, на початку травня українці обирали нові назви для столичних станцій метро. Це робили за допомогою онлайн-голосування, до якого долучилися понад 170 тисяч людей.
За його результатами визначили, що українці хотіли б перейменувати станції так:
- "Берестейську" на "Бучанську",
- "Площа Льва Толстого" на "Василя Стуса",
- "Героїв Дніпра" на "Героїв України",
- "Мінську" на "Варшавську",
- "Дружби народів" на "Ботанічну".
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