У Львові перейменують ще 53 вулиці, назви яких пов'язані з Росією

24 травня 2022 , 22:30
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Джерело:

фейсбук Андрія Москаленка

По всій країні продовжують перейменовувати топоніми, пов'язані з Росією, Радянським Союзом чи їхніми діячами. Зокрема, перелік вулиць, які мають змінити свої назви, затвердили у Львові. Він нараховує 53 пункти.

Список 24 травня затвердила спеціальна робоча група при Львівській міській раді. До неї входять міські посадовці, історики, професори вишів та науковці. Спершу у списку топонімів, які необхідно перейменувати, було 30 пунктів, однак на засіданні його розширили до 53. 

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Які вулиці повинні перейменувати у Львові

У місті Львів:

  • Боткіна,
  • Брюллова,
  • Венеціанова, 
  • Врубеля, 
  • Герцена, 
  • Глінки, 
  • Дагестанська,
  • Жуковського, 
  • Козланюка,
  • Комарова,
  • Короленка,
  • Корякська,
  • Курильська,
  • Мельничука, 
  • Менделєєва, 
  • Михальчука,
  • Некрасова,
  • Павлова,
  • Перова, 
  • Рилєєва, 
  • Россі, 
  • Сеченова, 
  • Толстого, 
  • Чайковського, 
  • Чехова,
  • Чуваська,
  • Шеремети, 
  • Ковалевської, 
  • Лобачевського, 
  • Засядька, 
  • Кибальчича, 
  • Філатова, 
  • Айвазовського, 
  • Жемчужникова,
  • Скрипника, 
  • Братня,
  • Визвольна,
  • Металістів,
  • Заводська,
  • Переможна,
  • Шумського.

Під перейменування підпадають і деякі вулиці у:

  • Винниках – Гагаріна, Жуковського, Засядька, Лермонтова, Ціолковського, Довганика,
  • Рудному – Гагаріна, Короленка, Менделєєва, Невського, Марченка, 
  • Підрясному – Мічуріна (СК "Сокіл).

Що далі

Список, узгоджений робочою групою, повинні розглянути депутати міської ради на сесії. Коли його погодять і вони, спеціальна комісія розглядатиме варіанти перейменувань.

Нові назви для львівських вулиць обиратимуть, враховуючи розташування, історичний контекст та думку громадськості. Наразі робоча група отримала від містян вже більше ніж 100 пропозицій з різноманітними варіантами. 

За інформацією міськради, перейменування вулиць не зобов'язує львів'ян, які на них мешкають, змінювати документи. Однак підприємцям отримати нові документи все ж доведеться. 

У Києві також перейменують вулиці, пам'ятники та станції метро

"Дерусифікація" набирає обертів і в українській столиці. Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів про те, що у Києві триває дискусія щодо перейменування станцій метро, вулиць та інших топонімів. Він влучно зауважив, що "у нас достатньо своїх героїв", і вони більше заслуговують на те, щоб їхніми іменами називали вулиці, площі та парки. 

Зокрема, на початку травня українці обирали нові назви для столичних станцій метро. Це робили за допомогою онлайн-голосування, до якого долучилися понад 170 тисяч людей. 

За його результатами визначили, що українці хотіли б перейменувати станції так:

  • "Берестейську" на "Бучанську",
  • "Площа Льва Толстого" на "Василя Стуса", 
  • "Героїв Дніпра" на "Героїв України", 
  • "Мінську" на "Варшавську", 
  • "Дружби народів" на "Ботанічну". 

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Автор: Софія Гусєва