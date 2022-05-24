Во Львове переименуют еще 53 улицы, названия которых связаны с Россией

По всей стране продолжают переименовывать топонимы, связанные с Россией, Советским Союзом или их деятелями. В частности, перечень улиц, которые должны изменить свои названия, утвердили во Львове. Он насчитывает 53 пункта.

Список 24 мая утвердила специальная рабочая группа Львовского городского совета. В нее входят городские чиновники, историки, профессора вузов и ученые. Сначала в списке топонимов, которые нужно переименовать, было 30 пунктов, однако на заседании его расширили до 53.

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Какие улицы должны переименовать во Львове

В городе Львов:

Боткина,

Брюллова,

Венецианова,

Врубель,

Герцена,

Глинки,

Дагестанская,

Жуковского,

Козланюка,

Комарова,

Короленко,

Корякская,

Курильская,

Мельничука,

Менделеева,

Михальчука,

Некрасова,

Павлова,

Перова,

Рылеева,

Росси,

Сеченова,

Толстого,

Чайковского,

Чехова,

Чувашская,

Шереметы,

Ковалевской,

Лобачевского,

Засядько,

Кибальчича,

Филатова,

Айвазовского,

Жемчужникова,

Скрипник,

Братня,

Освободительная,

Металлисты,

Заводская,

Победоносная,

Шумского.

Под переименования подпадают и некоторые улицы в:

Винниках – Гагарина, Жуковского, Засядько, Лермонтова, Циолковского, Долганика,

Рудном – Гагарина, Короленко, Менделеева, Невского, Марченко,

Подрясном – Мичурина (СК "Сокол").

Что дальше

Список согласованный рабочей группой должны рассмотреть депутаты городского совета на сессии. Когда его согласуют и они, специальная комиссия будет рассматривать варианты переименований.

Новые названия для львовских улиц будут выбирать, учитывая расположение, исторический контекст и мнение общественности. Сейчас рабочая группа получила от горожан уже более 100 предложений с разными вариантами.

По информации горсовета, переименование улиц не обязывает львовян, проживающих на них, изменять документы. Однако предпринимателям получить новые документы все-таки придется.

В Киеве также переименуют улицы, памятники и станции метро

"Дерусификация" набирает обороты и в украинской столице. Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал о том, что в Киеве продолжается дискуссия по переименованию станций метро, улиц и других топонимов. Он метко заметил, что "у нас достаточно своих героев" , и они больше заслуживают того, чтобы их именами называли улицы, площади и парки.

В частности, в начале мая украинцы выбирали новые названия для столичных станций метро . Это делали с помощью онлайн-голосования, к которому приобщились более 170 тысяч человек.

По его результатам определили, что украинцы хотели бы переименовать станции так:

"Берестейскую" на "Бучанскую",

"Площадь Льва Толстого" на "Василия Стуса",

"Героев Днепра" на "Героев Украины",

"Минскую" на "Варшавске",

"Дружбы народов" на "Ботаническую".

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