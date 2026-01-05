Укр Рус
Синоптики показали 3 області, де вдарять морози до -20 градусів
5 січня, 17:02
Синоптики показали 3 області, де вдарять морози до -20 градусів

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Цього тижня очікуються морози до -20 градусів у трьох областях.
  • Їх прогнозують уночі, але вдень теж буде досить холодно.

В Укргідрометцентрі виклали карту прогнозів на найближчі дні. Судячи з неї, декілька регіонів накриють люті морози.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Де і коли будуть морози до -20? 

Мова саме про нічні морози, які очікують 10 січня. Вдень погода по Україні буде різною – у Луцьку -10, в Ужгороді -2, на Півдні навіть плюсова температура. 

У Києві обіцяють -14 градусів, у Сумах, Чернігові та Житомирі -13, у Дніпрі та Харкові -5...-6, у Полтаві -9. 

А от у ніч на 10 січня дуже холодно буде в більшості областей України. 


Де будуть морози вночі 10 січня 2026 / Укргідрометцентр

На Заході стовпчики термометрів сягатимуть -20 градусів – це стосуватиметься Луцька, Рівного, Житомира, Вінниці. Дещо тепліше вночі буде у Тернополі, Львові, Івано-Франківську, Чернівцях та Ужгороді – це -14...-17. 

У Києві температура знизиться до -17, у Чернігові до -16, у Сумах до -13. У центральних областях має бути -15...-12 градусів уночі – це Черкаси, Полтава, Кропивницький. 

Харків, Донецьк і Луганськ будуть із -9 морозу, в Дніпрі -9. 

У Запоріжжі, як і в інших південних регіонах, буде значно тепліше - всього -6 градусів. У Миколаєві -8, Херсоні й Одесі -7, у Криму -3. 

Таким чином, 20 градусів морозу вночі 10 січня буде в трьох областях – Волинській, Рівненській, Житомирській. 

Також цього дня сніжитиме на Заході України та Півдні – в Ужгороді, Чернівцях, Тернополі, Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Одесі, Миколаєві. 

Як зігрітися під час сильного морозу? 

Якщо є така можливість – обмежте перебування на вулиці. 

Переохолодитися взимку дуже просто – достатньо неправильно вдягнутися. Відкрита шия, тоненька підошва на взутті, синтетичний одяг – наші суворі вороги в холодну погоду. Краще за все, щоб одяг був багатошаровий, а шари були рівномірними, і не мерзла жодна окрема частина тіла, 
– нагадали в ДСНС

Поради, як захистити організм під час дуже сильних морозів: 

  • Не куріть і не пийте алкоголь, це не допомагає.
  • Носіть вільне, не тісне взуття, можна навіть вдягнути дві пари шкарпеток.
  • Куртка має бути довга, хоча б до колін. Взуття – з рельєфною підошвою.
  • Найнижчий шар одягу краще обрати з бавовняної тканини. Синтетика – не ваш вибір.
  • Ідеальне рішення – вдягнутися за принципом "капусточки", у кілька светрів чи кофт.
  • Рукавички та шапка – обов'язкові! Не геройствуйте. Бажані також колготи чи штани під джинси, а на шию шарф.
  • Захищайте губи та руки бальзамами та жирними кремами.
  • Не виходьте з дому голодними, а ще пийте багато води. Дуже помічним стане термос із гарячим чаєм або супом.

Також ми писали, коли намете кучугури снігу до 40 сантиметрів.