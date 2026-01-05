Синоптики показали 3 области, где ударят морозы до -20 градусов

В Укргидрометцентре выложили карту прогнозов на ближайшие дни. Судя по ней, несколько регионов накроют сильные морозы.

Детали передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Где и когда будут морозы до -20?

Речь именно о ночных морозах, которые ожидают 10 января. Днем погода по Украине будет разной – в Луцке -10, в Ужгороде -2, на Юге даже плюсовая температура.

В Киеве обещают -14 градусов, в Сумах, Чернигове и Житомире -13, в Днепре и Харькове -5...-6, в Полтаве -9.

А вот в ночь на 10 января очень холодно будет в большинстве областей Украины.



Где будут морозы ночью 10 января 2026 года / Укргидрометцентр

На Западе столбики термометров будут достигать -20 градусов – это будет касаться Луцка, Ровно, Житомира, Винницы. Несколько теплее ночью будет в Тернополе, Львове, Ивано-Франковске, Черновцах и Ужгороде – это -14...-17.

В Киеве температура снизится до -17, в Чернигове до -16, в Сумах до -13. В центральных областях должно быть -15...-12 градусов ночью – это Черкассы, Полтава, Кропивницкий.

Харьков, Донецк и Луганск будут с -9 мороза, в Днепре -9.

В Запорожье, как и в других южных регионах, будет значительно теплее - всего -6 градусов. В Николаеве -8, Херсоне и Одессе -7, в Крыму -3.

Таким образом, 20 градусов мороза ночью 10 января будет в трех областях – Волынской, Ровенской, Житомирской.

Также в этот день будет снежить на Западе Украины и Юге – в Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, Львове, Одессе, Николаеве.

Как согреться во время сильного мороза?

Если есть такая возможность – ограничьте пребывание на улице.

Переохладиться зимой очень просто – достаточно неправильно одеться. Открытая шея, тоненькая подошва на обуви, синтетическая одежда – наши суровые враги в холодную погоду. Лучше всего, чтобы одежда была многослойная, а слои были равномерными, и не мерзла ни одна отдельная часть тела,

– напомнили в ГСЧС.

Советы, как защитить организм во время очень сильных морозов:

Не курите и не пейте алкоголь, это не помогает.

Носите свободную, не тесную обувь, можно даже надеть две пары носков.

Куртка должна быть длинная, хотя бы до колен. Обувь – с рельефной подошвой.

Самый нижний слой одежды лучше выбрать из хлопчатобумажной ткани. Синтетика – не ваш выбор.

Идеальное решение – одеться по принципу "капусточки", в несколько свитеров или кофт.

Перчатки и шапка – обязательны! Не геройствуйте. Желательны также колготы или брюки под джинсы, а на шею шарф.

Защищайте губы и руки бальзамами и жирными кремами.

Не выходите из дома голодными, а еще пейте много воды. Очень полезным станет термос с горячим чаем или супом.

