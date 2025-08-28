Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на заборону Угорщини в’їжджати до країни та Шенгенської зони українському військовому командиру Роберту "Мадяру" Бровді. Він назвав це "черговою спробою виставити чорне білим" і доручив МЗС з’ясувати всі обставини.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Як Зеленський відреагував на заборону в’їзду "Мадяру" до Угорщини?

Зеленський відреагував на повідомлення про заборону в’їзду до Угорщини та країн Шенгенської зони "Мадяру", який є етнічним угорцем.

За його словами, це рішення може викликати "лише обурення" та є черговою спробою угорських посадовців "виставити чорне білим" і перекласти на Україну провину за війну, розв’язану Росією.

Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей,

– заявив Зеленський.

Він нагадав, що лише цієї ночі внаслідок російської атаки на Київ загинули 17 людей, серед них - четверо дітей. Попри це, з боку Угорщини продовжують лунати звинувачення на адресу України.

Глава держави доручив МЗС України з’ясувати всі факти щодо заборони "Мадяру" на в'їзд до Угорщини і всю Шенгенську зону та "реагувати відповідно".

