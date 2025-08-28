Чергова спроба виставити чорне білим, – Зеленський про заборону Угорщини на в'їзд "Мадяру"
- Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на заборону Угорщини в’їзду українському військовому командиру Роберту "Мадяру" Бровді, назвавши це спробою перекласти провину на Україну.
- Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони та зазначив відсутність співчуття з боку Угорщини щодо загибелі українців внаслідок російської атаки.
Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на заборону Угорщини в’їжджати до країни та Шенгенської зони українському військовому командиру Роберту "Мадяру" Бровді. Він назвав це "черговою спробою виставити чорне білим" і доручив МЗС з’ясувати всі обставини.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
Як Зеленський відреагував на заборону в’їзду "Мадяру" до Угорщини?
Зеленський відреагував на повідомлення про заборону в’їзду до Угорщини та країн Шенгенської зони "Мадяру", який є етнічним угорцем.
За його словами, це рішення може викликати "лише обурення" та є черговою спробою угорських посадовців "виставити чорне білим" і перекласти на Україну провину за війну, розв’язану Росією.
Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції світу щодо припинення вогню та реальної дипломатії, і єдиний, хто відкинув їх, – це Росія. На жаль, справедливої реакції Угорщини на таку поведінку Росії досі немає, як немає навіть співчуттів у звʼязку із загибеллю наших людей,
– заявив Зеленський.
Він нагадав, що лише цієї ночі внаслідок російської атаки на Київ загинули 17 людей, серед них - четверо дітей. Попри це, з боку Угорщини продовжують лунати звинувачення на адресу України.
Глава держави доручив МЗС України з’ясувати всі факти щодо заборони "Мадяру" на в'їзд до Угорщини і всю Шенгенську зону та "реагувати відповідно".
Що відомо про масовану атаку на Україну 28 серпня?
- В Повітряних силах розповіли, що для атаки на Україну у ніч на 28 серпня, Росія використала 629 засобів повітряного нападу. Силам ППО вдалося збити та подавити 589 ворожих цілей.
- Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що росіяни почали дедалі активніше використовувати дрони з реактивними двигунами. Водночас особливістю атаки у ніч на 28 серпня було те, що було два прямих прильоти російських ракет прямо у житлові будинки.
- Однак у Росії цинічно заперечили удари по цивільних об'єктах. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що нічна атака по Києву була нібито спрямована лише по "військових об'єктах".