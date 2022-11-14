На 4 українські АЕС поїдуть експерти МАГАТЕ: коли саме та що шукатимуть

Кожна місія триватиме близько тижня. Згідно з угодою, МАГАТЕ також направить третю експертну місію до Чорнобиля.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що ці перевірки виконують на прохання української влади. За його словами, між Урядом та МАГАТЕ було досягнуто певних домовленостей.

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Куди поїдуть експерти

Група експертів Агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки вже найближчими тижнями поїдуть на Южноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Вони перевірятимуть безпеку роботи на українських АЕС.

За словами Гроссі, з початку війни в Україні МАГАТЕ робить все можливе, щоб запобігти ядерній аварії з потенційно серйозними наслідками для здоров'я населення та довкілля. Фахівці МАГАТЕ надавали обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки, проводили неупереджені оцінки ситуації, надавали технічну експертизу та консультації.

Перевірки МАГАТЕ в Україні: коротко

Наприкінці жовтня очільник МЗС Україні Дмитро Кулеба звернувся до МАГАТЕ з проханням відправити експертів на мирні об'єкти в Україні, які Москва брехливо описала як місця розробки "брудної бомби".

Варто пригадати, що абсурдні звинувачення лунали від міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. З цієї причини він навіть надумав надзвонювати міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Очікувано, що йому ніхто не повірив.

Натомість американський Інститут вивчення війни пояснив, що такими заявами Шойгу хотів налякати західних партерів, які відправляють допомогу в Україну.

Вже 3 листопада МАГАТЕ проаналізувало три ядерні об'єкти, про які говорила Росія: "Інститут ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах. Агентство заявило, що слідів "брудної бомби" не виявили.

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