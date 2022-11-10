Відповідну інформацію 10 листопада повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України. Відповідний запит на перевірку скерувала Україна через заяви Шойгу про "брудну бомбу".
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Чи знайшли ядерку на Південноукраїнській АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії протягом 7 – 9 листопада проводило перевірку на Південноукраїнській атомній електростанції.
Внаслідок інспекції МАГАТЕ не виявило жодного незаявленого ядерного матеріалу.
Перевірку проводили в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. У ній взяли участь і інспектори МАГАТЕ, і Держатомрегулювання.
Абсурд від Росії та перевірки МАГАТЕ: коротко
- Наприкінці жовтня очільник МЗС Україні Дмитро Кулеба звернувся до МАГАТЕ з проханням відправити експертів на мирні об'єкти в Україні, які Москва брехливо описала як місця розробки "брудної бомби".
- Варто пригадати, що абсурдні звинувачення лунали від міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. З цієї причини він навіть надумав надзвонювати міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Очікувано, що йому ніхто не повірив.
- Натомість американський Інститут вивчення війни пояснив, що такими заявами Шойгу хотів налякати західних партерів, які відправляють допомогу в Україну.
- Вже 3 листопада МАГАТЕ проаналізувало три ядерні об'єкти, про які говорила Росія: "Інститут ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах. Агентство заявило, що слідів "брудної бомби" не виявили.
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