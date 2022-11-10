Соответствующую информацию 10 ноября сообщила Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины. Соответствующий запрос на проверку направила Украина из-за заявлений Шойгу о "грязной бомбе".
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Нашли ли ядерку на Южноукраинской АЭС
Международное агентство по атомной энергии в течение 7-9 ноября проводило проверку на Южноукраинской атомной электростанции.
В результате инспекции МАГАТЭ не выявило ни одного незаявленного ядерного материала .
Проверку проводили в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия. В ней приняли участие и инспекторы МАГАТЭ, и Госатомрегулирование.
Абсурд от России и проверки МАГАТЭ: коротко
- В конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к МАГАТЭ с просьбой отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Москва ложно описала как места разработки "грязной бомбы".
- Следует вспомнить, что абсурдные обвинения звучали от министра обороны России Сергея Шойгу. По этой причине он даже решил названивать министрам обороны Франции, Турции и Великобритании. Как ожидалось, что ему никто не поверил.
- А американский Институт изучения войны объяснил, что такими заявлениями Шойгу хотел испугать западных партеров, отправляющих помощь в Украину.
- Уже 3 ноября МАГАТЭ проанализировало три ядерных объекта, о которых говорила Россия: "Институт ядерных исследований" в Киеве, "Южмаш" в Днепре и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах. Агентство заявило, что следы "грязной бомбы" не обнаружили.
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