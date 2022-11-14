Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що ці перевірки виконують на прохання української влади. За його словами, між Урядом та МАГАТЕ було досягнуто певних домовленостей.
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Куди поїдуть експерти
Група експертів Агентства з ядерної та фізичної ядерної безпеки вже найближчими тижнями поїдуть на Южноукраїнську, Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Вони перевірятимуть безпеку роботи на українських АЕС.
За словами Гроссі, з початку війни в Україні МАГАТЕ робить все можливе, щоб запобігти ядерній аварії з потенційно серйозними наслідками для здоров'я населення та довкілля. Фахівці МАГАТЕ надавали обладнання для ядерної та фізичної ядерної безпеки, проводили неупереджені оцінки ситуації, надавали технічну експертизу та консультації.
Перевірки МАГАТЕ в Україні: коротко
- Наприкінці жовтня очільник МЗС Україні Дмитро Кулеба звернувся до МАГАТЕ з проханням відправити експертів на мирні об'єкти в Україні, які Москва брехливо описала як місця розробки "брудної бомби".
- Варто пригадати, що абсурдні звинувачення лунали від міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу. З цієї причини він навіть надумав надзвонювати міністрам оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Очікувано, що йому ніхто не повірив.
- Натомість американський Інститут вивчення війни пояснив, що такими заявами Шойгу хотів налякати західних партерів, які відправляють допомогу в Україну.
- Вже 3 листопада МАГАТЕ проаналізувало три ядерні об'єкти, про які говорила Росія: "Інститут ядерних досліджень" у Києві, "Южмаш" у Дніпрі та Східний гірничо-збагачувальний комбінат у Жовтих Водах. Агентство заявило, що слідів "брудної бомби" не виявили.
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