На 4 украинских АЭС поедут эксперты МАГАТЭ: когда именно и что будут искать
Источник:IAEA
Каждая миссия будет длиться около недели. Согласно соглашению, МАГАТЭ также направит третью экспертную миссию в Чернобыль.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эти проверки выполняют по просьбе украинских властей. По его словам, между Правительством и МАГАТЭ были достигнуты определенные договоренности.
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Куда поедут эксперты
Группа экспертов Агентства по ядерной и физической ядерной безопасности уже в ближайшие недели поедут на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Они будут проверять безопасность работы на украинских АЭС.
По словам Гросси, с начала войны в Украине МАГАТЭ делает все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию с потенциально серьезными последствиями для здоровья населения и окружающей среды. Специалисты МАГАТЭ предоставляли оборудование для ядерной и физической ядерной безопасности, проводили беспристрастные оценки ситуации, давали техническую экспертизу и консультации.
Проверки МАГАТЭ в Украине: коротко
- В конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к МАГАТЭ с просьбой отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Москва ложно описала как места разработки "грязной бомбы".
- Следует вспомнить, что абсурдные обвинения звучали от министра обороны России Сергея Шойгу. По этой причине он даже решил названивать министрам обороны Франции, Турции и Великобритании. Ожидается, что ему никто не поверил.
- А американский Институт изучения войны объяснил, что такими заявлениями Шойгу хотел испугать западных партеров, отправляющих помощь в Украину.
- Уже 3 ноября МАГАТЭ проанализировало три ядерных объекта, о которых говорила Россия: "Институт ядерных исследований" в Киеве, "Южмаш" в Днепре и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах. Агентство заявило, что следы "грязной бомбы" не обнаружили.
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