На 4 украинских АЭС поедут эксперты МАГАТЭ: когда именно и что будут искать

Каждая миссия будет длиться около недели. Согласно соглашению, МАГАТЭ также направит третью экспертную миссию в Чернобыль.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что эти проверки выполняют по просьбе украинских властей. По его словам, между Правительством и МАГАТЭ были достигнуты определенные договоренности.

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Куда поедут эксперты

Группа экспертов Агентства по ядерной и физической ядерной безопасности уже в ближайшие недели поедут на Южноукраинскую, Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Они будут проверять безопасность работы на украинских АЭС.

По словам Гросси, с начала войны в Украине МАГАТЭ делает все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию с потенциально серьезными последствиями для здоровья населения и окружающей среды. Специалисты МАГАТЭ предоставляли оборудование для ядерной и физической ядерной безопасности, проводили беспристрастные оценки ситуации, давали техническую экспертизу и консультации.

Проверки МАГАТЭ в Украине: коротко

В конце октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к МАГАТЭ с просьбой отправить экспертов на мирные объекты в Украине, которые Москва ложно описала как места разработки "грязной бомбы".

Следует вспомнить, что абсурдные обвинения звучали от министра обороны России Сергея Шойгу. По этой причине он даже решил названивать министрам обороны Франции, Турции и Великобритании. Ожидается, что ему никто не поверил.

А американский Институт изучения войны объяснил, что такими заявлениями Шойгу хотел испугать западных партеров, отправляющих помощь в Украину.

Уже 3 ноября МАГАТЭ проанализировало три ядерных объекта, о которых говорила Россия: "Институт ядерных исследований" в Киеве, "Южмаш" в Днепре и Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых Водах. Агентство заявило, что следы "грязной бомбы" не обнаружили.

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