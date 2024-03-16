Макрон поїхав у Німеччину з конкретною метою: що він хотів від Шольца

У Берліні 15 березня відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції та Польщі, під час якої французький президент Еммануель Макрон вкотре продемонстрував своє політичне лідерство. Зараз він взагалі виходить в одноосібні лідери Європи.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. Однак на цій зустрічі бракувало представника з української сторони.

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У Берлін президент Макрон поїхав з конкретним завданням – вибити німецькі ресурси для війни в Україні. Останнім часом своєю позицією очільник Франції показує політичне лідерство.

Адже якщо Дональд Трамп у разі повернення на пост президента США вийде з НАТО, то Франція буде єдиною ядерною державою в рамках Європейського Союзу зі своєю ядеркою, а не в рамках передачі Альянсу,

– мовив політолог.

Нині Макрон показує себе як той, хто буде вести демократичний світ до перемоги проти Росії. Зараз глобальна карта складається на його користь й для нього це може бути цікаво й корисно.

За його словами, зараз Макрон поводиться як британці на початку повномасштабного вторгнення. Він каже, кому й що давати, тисне, ставить незручні капкани.

Чому не запросили Україну

На зустрічі лідерів трьох європейських лідерів у Берліні не вистачало України. Під час Другою світової війни Франція та Польща не були такими хоробрими як сьогодні розповідають, тому Німеччина може не сприймати такий діалог.

Ми вже бачили повідомлення в німецькій пресі про те, що вони (німці – 24 Канал) не сприймають наденергійну позицію Макрона. Вони називають його молодим монархом й це спантеличує самих німців. Тут є нюанси, тому присутність України була б бажана,

– зазначив Давидюк.

На думку політолога, одна з причин, чому на захід не запросили Україну – внутрішні перипетії всередині польської влади. Крім того, могли бути певні технічні проблеми.

"Є свої питання лідерства й того, хто насправді відповідає за Польщу, веде її у світле майбутнє. До того ж Німеччині з Францією було про що поговорити. Дві сусідські країни з надзвичайно складною історією, які сьогодні разом відповідають за Європу", – додав політолог.

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