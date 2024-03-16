Макрон поехал в Германию с конкретной целью: что он хотел от Шольца

В Берлине 15 марта состоялась встреча лидеров Германии, Франции и Польши, во время которой французский президент Эммануэль Макрон в очередной раз продемонстрировал свое политическое лидерство. Сейчас он вообще выходит в единоличные лидеры Европы.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк. Однако на этой встрече не хватало представителя с украинской стороны.

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В Берлин президент Макрон поехал с конкретной задачей – выбить немецкие ресурсы для войны в Украине. В последнее время своей позицией глава Франции показывает политическое лидерство.

Ведь если Дональд Трамп в случае возвращения на пост президента США выйдет из НАТО, то Франция будет единственной ядерной державой в рамках Европейского Союза со своей ядеркой, а не в рамках передачи Альянса,

– сказал политолог.

Сейчас Макрон показывает себя как тот, кто будет вести демократический мир к победе против России. Глобальная карта складывается в его пользу и для него это может быть интересно и полезно.

По его словам, сейчас Макрон ведет себя как британцы в начале полномасштабного вторжения. Он говорит, кому и что давать, давит, ставит неудобные капканы.

Почему не пригласили Украину

На встрече лидеров трех европейских лидеров в Берлине не хватало Украины. Во время Второй мировой войны Франция и Польша не были такими храбрыми как сегодня рассказывают, поэтому Германия может не воспринимать такой диалог.

Мы уже видели сообщения в немецкой прессе о том, что они (немцы – 24 Канал) не воспринимают сверхэнергичную позицию Макрона. Они называют его молодым монархом и это озадачивает самих немцев. Здесь есть нюансы, поэтому присутствие Украины было бы желательно,

– отметил Давидюк.

По мнению политолога, одна из причин, почему на мероприятие не пригласили Украину – внутренние перипетии внутри польской власти. Кроме того, могли быть определенные технические проблемы.

"Есть свои вопросы лидерства и того, кто на самом деле отвечает за Польшу, ведет ее в светлое будущее. К тому же Германии с Францией было о чем поговорить. Две соседские страны с чрезвычайно сложной историей, которые сегодня вместе отвечают за Европу", – добавил политолог.

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