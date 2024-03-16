Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк. Однако на этой встрече не хватало представителя с украинской стороны.
Важно Повышает ставки: почему Макрон так резко изменил позицию по Украине
Цель встречи Макрона с Шольцом
В Берлин президент Макрон поехал с конкретной задачей – выбить немецкие ресурсы для войны в Украине. В последнее время своей позицией глава Франции показывает политическое лидерство.
Ведь если Дональд Трамп в случае возвращения на пост президента США выйдет из НАТО, то Франция будет единственной ядерной державой в рамках Европейского Союза со своей ядеркой, а не в рамках передачи Альянса,
– сказал политолог.
Сейчас Макрон показывает себя как тот, кто будет вести демократический мир к победе против России. Глобальная карта складывается в его пользу и для него это может быть интересно и полезно.
По его словам, сейчас Макрон ведет себя как британцы в начале полномасштабного вторжения. Он говорит, кому и что давать, давит, ставит неудобные капканы.
Почему не пригласили Украину
На встрече лидеров трех европейских лидеров в Берлине не хватало Украины. Во время Второй мировой войны Франция и Польша не были такими храбрыми как сегодня рассказывают, поэтому Германия может не воспринимать такой диалог.
Мы уже видели сообщения в немецкой прессе о том, что они (немцы – 24 Канал) не воспринимают сверхэнергичную позицию Макрона. Они называют его молодым монархом и это озадачивает самих немцев. Здесь есть нюансы, поэтому присутствие Украины было бы желательно,
– отметил Давидюк.
По мнению политолога, одна из причин, почему на мероприятие не пригласили Украину – внутренние перипетии внутри польской власти. Кроме того, могли быть определенные технические проблемы.
"Есть свои вопросы лидерства и того, кто на самом деле отвечает за Польшу, ведет ее в светлое будущее. К тому же Германии с Францией было о чем поговорить. Две соседские страны с чрезвычайно сложной историей, которые сегодня вместе отвечают за Европу", – добавил политолог.
Заявления Макрона о войне в Украине
- Макрон считает, что от хода событий на поле боя в Украине будет зависеть будущее всего европейского континента. По его словам, если Россия выиграет, доверие к Европе будет сведено к нулю.
- Президент Франции также ответил на очередные угрозы Владимира Путина относительно ядерного удара. Макрон напомнил, что его страна также имеет ядерный арсенал, поэтому неуместно угрожать Франции.
- Французский лидер также отметил, что "готов сделать все возможное, чтобы Россия не победила".