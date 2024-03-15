Нагадаємо, Владімір Путін заявив, що Росія готова до ядерної війни з військової точки зору. Втім російський диктатор додав, що удар можливий у випадку, якщо мовиться про загрозу існування його держави.
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Відповідь Макрона
У відповідь на слова російського президента, Еммануель Макрон наголосив, що недоречно погрожувати, коли у Франції є ядерна зброя.
Ми повинні, перш за все, відчувати себе захищеними, тому що ми є ядерною силою. Ми готові, в нас є доктрина,
– сказав Макрон.
Президент Франції додав, що коли йдеться про ядерну зброю, багато слів не потрібно. За його словами, це накладає відповідальність за недопущення ескалації.
Окрім цього, в інтерв'ю французький лідер розповів, що не розмовляв з Путіним вже кілька місяців. За його словами, кожен раз, коли це відбувалося, це було необхідно. Макрон додав, що Володимир Путін охоплений репресивним і авторитарним дрейфом у своїй країні – за словами політика, в останні роки той вирішив бути дестабілізуючою силою.
Що відомо про позицію Франції
- Президент Франції зауважив, що Росія не зупиниться у разі захоплення всієї України. За його словами, на карту поставлена безпека Франції та всієї Європи. Макрон наголосив, що залишати агресію без належної відповіді – це вже поразка. Він додав, що готовий вживати заходів, що Росія не перемогла.
- ЗМІ пишуть, що Еммануель Макрон роздумує над можливістю відправки військ в Україну вже влітку 2024 року. Журналісти зазначають, що французький лідер зрозумів, що з Путіним домовитися неможливо. Мовиться про відправку військ не на фронт, а в Одесу.
- Водночас Макрон вже втретє переніс візит до України. Як зазначає Politico, цього разу причиною є напруженість у відносинах з союзниками після заяв про обговорення введення військ. Зазначається, що Макрон хоче приїхати в Україну з "відчутним результатом".