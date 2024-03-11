У неділю, 10 березня, Єлисейський палац заявив, що візит Макрона до України відбудеться протягом "найближчих кількох тижнів".

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У Франції відкинули припущення, що поїздку відклали з міркувань безпеки після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. Тоді російська ракета вдарила за 500 метрів від місця, де був грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс разом із президентом Зеленським.

За словами видання, Макрон останніми тижнями посилив антиросійську риторику, чим викликав "роздратування союзників", а особливо це стосується Німеччини.

Макрон вирішив не поспішати в Київ і зараз хоче "виділити необхідний час" для переговорів із союзниками, щоб приїхати в Україну "з відчутними результатами",

– цитують журналісти слова французьких дипломатів.

Співрозмовники видання додають, що наразі "потрібен час" на формування коаліцій і укладання домовленостей з партнерами.

Резонансна заява Макрона: що відомо